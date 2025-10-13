Mar 14 octubre 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Louis Tomlinson se pone serio y soleado con «Lemonade», el primer sorbo de su nuevo álbum

Noticias
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
2 min.

Louis Tomlinson ha vuelto con fuerza y sabor a Costa Rica. El exintegrante de One Direction acaba de lanzar Lemonade, un single vibrante que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera en solitario. Este tema, coescrito junto a Theo Hutchcraft (de Hurts) y producido por Nico Rebscher (Aurora, Alice Merton), mezcla guitarras con tintes funk, teclados atmosféricos y una percusión orgánica que desemboca en un estribillo inmediato y contagioso. El videoclip, ya disponible, refuerza la estética luminosa y despreocupada que Tomlinson ha querido imprimir a esta nueva fase.

El single sirve como adelanto de How Did I Get Here?, su tercer álbum de estudio, que verá la luz el 23 de enero de 2026. Grabado parcialmente en Santa Teresa, Costa Rica, el disco representa, según el propio artista, “el álbum que siempre merecí hacer”. En declaraciones recogidas por Rolling Stone y NME, Tomlinson afirma que por primera vez se ha permitido ser el artista que siempre quiso ser, apostando por una producción ambiciosa y una narrativa honesta. El álbum incluirá doce canciones originales y será acompañado por una gira mundial que pasará por Europa y Norteamérica, con fechas confirmadas en Barcelona y Madrid.

La promoción de How Did I Get Here? comenzó con una campaña en redes y carteles misteriosos en ciudades como Londres, Nueva York y Tokio, bajo el lema “Louis’ Lemonade”. Esta estrategia, junto con el tono más ligero y soleado del disco, marca un giro respecto a su anterior trabajo Faith In The Future, más introspectivo y oscuro. Con Lemonade, Tomlinson se presenta renovado, confiado y listo para consolidar su lugar en el pop contemporáneo.

De ídolo adolescente a artista con voz propia: la evolución de Louis Tomlinson

La carrera de Louis Tomlinson comenzó en 2010 como parte de One Direction, una de las boy bands más exitosas de la década. Tras la pausa indefinida del grupo en 2016, Tomlinson emprendió su camino en solitario con el lanzamiento de varios singles entre 2016 y 2019, hasta que en 2020 publicó su primer álbum, Walls. Este debut mostró una faceta más introspectiva y melódica, influenciada por el britpop y el rock alternativo, con referencias claras a bandas como Oasis y Arctic Monkeys. Aunque recibió críticas mixtas, Walls fue un paso firme hacia la construcción de una identidad artística propia.

En 2022, Tomlinson lanzó Faith In The Future, un disco más ambicioso en producción y concepto, que lo llevó a una extensa gira mundial por más de treinta países. Ese mismo año estrenó el documental All Of Those Voices, proyectado en cines de más de 65 ciudades, donde se explora su proceso creativo y emocional tras la fama masiva. Ahora, con How Did I Get Here?, el británico se muestra más maduro, confiado y dispuesto a experimentar con sonidos más luminosos y personales. La colaboración con Nico Rebscher y el entorno tropical de Costa Rica han sido claves para este nuevo enfoque. Con Lemonade como carta de presentación, Tomlinson se aleja del molde de estrella pop prefabricada y se reafirma como un artista con visión, sensibilidad y ambición sonora.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (InstagramTwitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.

CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

ROCKET

Artistas 0
Sobre Rocket Rocket es una banda emergente de Los Ángeles...

Westside Cowboy pisa el acelerador con un nuevo EP y un single que no se anda con rodeos

Canciones 0
La banda británica Westside Cowboy, ganadora del Glastonbury Emerging...

Cuando el jazz nocturno se vuelve tormenta: Tara Lily y King Krule cruzan caminos en «Tropical Storm»

Canciones 0
La escena londinense vuelve a vibrar con una colaboración...

LO MÁS VISTO

Radiohead 2025: guía de supervivencia para fans sin entradas

Noticias 0
Si fuiste uno de los miles que se quedaron...

El Sónar cambia de manos: adiós a sus fundadores, hola a una nueva era corporativa

Novedades Festivales 0
Después de 32 años marcando el pulso de la...

NEW ORDER

Artistas 0
Sobre New Order New Order nació en 1980 tras la...

Subscribe