Love of Lesbian están de vuelta con Cosmos (Antisistema Solar), el primer adelanto del que será su nuevo disco, una “producción sci-fi musical para un año raro“, comentan.

Desde su sello, Warner, nos comentan que este trabajo “intenta definir nuestras vidas en general, a caballo entre las heroicidades diarias y lo absurdo e irreal que todo parece“. Por eso mismo, esta canción sintetiza la intención de este disco e “intenta reflejar una lealtad, cual juramento, al discurso musical y poético de Love of Lesbian, una lealtad irremediable porque siempre parte de la norma de que aquello que arde en tus entrañas, sea como sea, acabará emocionando al resto, porque, al fin y al cabo, todos estamos hechos del mismo polvo estelar“.

En definitiva, estamos ante “un viaje desde las profundidades de la urbe, hacia el Big Bang de un lamento que vuelve a crear tu siguiente firmamento mental. “Cosmos” es la contradicción de haber hecho de tus emociones una manera de vivir. La auto-provocación de una catarsis que a veces es necesaria para seguir adelante“.

Escúchalo, y disfrútalo, a continuación:

LOVE OF LESBIAN – COSMOS

BIOGRAFÍA DE LOVE OF LESBIAN

Antes de transformarse en una de las bandas españolas de indie rock más populares de su generación, los catalanes Love of Lesbian transitaron por una primera etapa en la que cantaban en inglés, documentada en los discos Microscopic movies (1999), It is fiction? (2002) y Ungravity (2003). Tras pasarse definitivamente al castellano en Maniobras de escapismo (2005), el grupo comenzó a acumular los elogios de la crítica especializada y en 2009 accedió a la popularidad masiva con 1999, primer disco para la multinacional Warner Records. Tras tres años de giras, la banda regresó en 2012 con el igualmente exitoso La noche eterna. Los días no vividos, seguido en 2016 por El poeta Halley. En 2018 Love of Lesbian celebró sus veinte años con el directo El gran truco final.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE LOVE OF LESBIAN

El Gran Truco Final (2018)

El Poeta Halley (2016)

La Noche Eterna – Los Días No Vividos (2012)

1999 (2009)

Cuentos Chinos para Niños del Japón (2007)

Maniobras de Escapismo (2005)

Ungravity (2003)

Is It Fiction? (2002)

Microscopic Movies (1999)

