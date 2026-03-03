Love of Lesbian ponen fecha a su despedida de los escenarios tras 25 años de carrera, con una última gira que recorrerá México, España y Europa

El comunicado que la banda catalana ha enviado recientemente a sus seguidores confirma lo que durante meses había sido un rumor persistente: Love of Lesbian iniciarán en 2026 un retiro temporal de los escenarios, cerrando así un ciclo de un cuarto de siglo en plena cima artística y comercial. La información recogida en el comunicado describe un adiós meditado, emotivo y cargado de simbolismo, articulado bajo un lema que resume su intención: “El arte de detener el tiempo”.

La banda explica que, tras 25 años de giras ininterrumpidas, sienten la necesidad de bajar el ritmo y abrazar un silencio creativo que les permita mirar su trayectoria con perspectiva. En sus propias palabras: “No es un adiós, sino un ‘hasta pronto’ de largo aliento. Queremos que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido”. Ese espíritu marca el tono de una despedida que no llega por desgaste, sino por plenitud: Love of Lesbian se marchan en uno de los mejores momentos de su carrera, con un décimo álbum —Ejército de Salvación (2023)— que los ha devuelto al número uno y una agenda de conciertos que agota entradas en cuestión de horas.

La gira final arrancará en marzo de 2026 con una incursión de alta intensidad por México, incluyendo paradas en el Vive Latino (CDMX), Querétaro, San Luis Potosí, León, Guadalajara y dos fechas consecutivas en el Tecate Pa’l Norte de Monterrey. Es un gesto significativo: México ha sido uno de los territorios donde la banda ha construido una conexión más profunda, llenando recintos como el Auditorio Nacional en repetidas ocasiones.

El anuncio ha provocado una reacción inmediata del público español. Las Noches del Botánico han registrado un doble sold out histórico, mientras que su participación en la celebración de los 150 años de Estrella Damm apunta a convertirse en otro lleno absoluto. La banda también encabezará festivales como Sonorama Ribera y SanSan, antes de extender su despedida a Sudamérica y Europa.

Una trayectoria que definió el pop-rock alternativo en español

Love of Lesbian han publicado siete álbumes en castellano y han firmado algunos de los discos más influyentes del indie español: Maniobras de escapismo, Cuentos chinos para niños del Japón, 1999, La noche eterna. Los días no vividos, El poeta Halley, V.E.H.N. y Ejército de Salvación. Su impacto se mide en Discos de Oro y Platino, nominaciones a los Latin Grammy, y la capacidad de llenar recintos gigantes tanto en España como en Latinoamérica.

Su despedida no es un cierre, sino un punto y seguido en una historia que ha marcado a varias generaciones. Love of Lesbian se retiran en un momento de madurez creativa, dejando tras de sí un legado que ha definido el sonido emocional, poético y expansivo del pop alternativo en español.

