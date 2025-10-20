Love of Lesbian: una hermandad que se celebra en Madrid

El próximo 1 de noviembre, el Movistar Arena de Madrid se prepara para acoger una noche que promete ser mucho más que un concierto. Love of Lesbian pondrá fin a su “La Hermandad Tour”, un viaje que ha recorrido escenarios de toda España y Latinoamérica y que ahora culmina con una cita que se anuncia como una celebración colectiva: un cierre de ciclo, una reafirmación de vínculos, una forma de decir que seguimos aquí, juntos.

Tras colgar el cartel de entradas agotadas en sus tres noches de La Riviera el pasado febrero —donde el público madrileño vibró con un repertorio que alternaba lo nuevo y lo clásico—, la banda vuelve a la capital con un formato más grande y ambicioso. Lo que entonces fue un encuentro íntimo entre cómplices, ahora se amplifica para llegar a miles de voces que llevan años creciendo junto a sus canciones.

Un viaje de regreso a lo esencial

Con Ejército de Salvación (Warner, 2024), su décimo álbum, Love of Lesbian ha encontrado un punto de equilibrio entre la madurez y la esperanza. En él, la banda reflexiona sobre la amistad, el cuidado mutuo y la necesidad de seguir creyendo en algo común.

El próximo concierto en el Movistar Arena promete recorrer ese nuevo repertorio sin olvidar las canciones que los convirtieron en banda generacional: de “Allí donde solíamos gritar” a “Club de fans de John Boy”, pasando por esa “1999” que aún despierta la misma emoción compartida de la primera vez.

Una banda que no deja de mirar alrededor

En los últimos meses, Love of Lesbian ha reforzado su compromiso con una forma de entender la música que trasciende lo puramente artístico. Sus decisiones recientes —algunas difíciles, otras muy celebradas— reflejan una coherencia con los valores que siempre han defendido: independencia, sensibilidad y pensamiento crítico. Sin grandes declaraciones, simplemente con el peso de los actos.

Quizá por eso su público sigue creciendo y manteniendo un vínculo que pocos grupos logran conservar tras más de veinte años de trayectoria. En cada concierto, se percibe esa mezcla de gratitud y pertenencia que solo surge cuando una banda consigue acompañar el paso del tiempo sin perder el pulso emocional.

Detalles del concierto

📍 Lugar: Movistar Arena, Madrid

📅 Fecha: 1 de noviembre de 2025

🕗 Hora de apertura de puertas: 19:00h [pendiente de confirmación]

🎟️ Entradas: disponibles en los canales oficiales y en entradas.loveoflesbianband.com