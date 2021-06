Low anuncian su nuevo disco “Hey What” y comparten “Days Like These” como primer adelanto

Low han anunciado su próximo álbum de estudio titulado Hey What y que se publicará el 10 de septiembre a través de Sub Pop. Además, han estrando un videoclip dirigido por Karlos Rene Ayala para el que supone el primer single adelanto de este trabajo, Days Like These.

El lanzamiento de este álbum viene acompañado por el anuncio de una gira que, por ahora, no parece tener parada en España, pero viendo la racha que estamos viviendo, esperamos que la situación cambie muy pronto y tengamos una (más) buena noticia.

En cuanto al proceso de grabación del disco, Alan Sparhawk y Mimi Parker han trabajado con el productor BJ Burton (que trabajó en su Double Negative de 2018 y Ones and Sixes de 2015), mientras que se han separado del bajista Steve Garrington, que había tocado con ellos de forma regular desde su álbum C’mon en 2011.

Por el momento, vayamos disfrutando de este Days Like These: