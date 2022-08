Low cancela sus conciertos porque Mimi Parker tiene cáncer

Mimi Parker, integrante de la banda estadounidense de indie rock Low, padece de cáncer de ovarios, por lo que el grupo ha anunciado la cancelación de sus próximos conciertos en Europa.

A la baterista y vocalista del dúo le diagnosticaron cáncer a finales del año 2020, pero no lo desveló hasta el mes pasado.

“Tenemos que cancelar nuestros conciertos de este mes en Gales, Escandinavia, Inglaterra y Escocia”, afirmaba el grupo en el comunicado. “Como algunos ya sabéis, Mimi ha estado luchando contra el cáncer. Los desarrollos recientes y los cambios en el tratamiento han hecho que los viajes extensos sean imposibles en este momento. Nuestra esperanza es que responda a los nuevos tratamientos y pueda tocar en los conciertos que tenemos programados para otoño, incluido el festival Water Is Life en Duluth el 4 de septiembre”



Finalizan su declaración lamentando las molestias ocasionadas por el cambio de entradas y los gastos de viaje. Y dan la bienvenida a las esperanzas y oraciones positivas de los fans.

Este fue el mensaje para los seguidores del grupo a través de su cuenta de Instagram

Sobre Low

Banda norteamericana surgida en Minessota a comienzos de los noventa, pionera del género slowcore. Inspirándose en la profunda melancolía de Joy Division o Galaxie 500, a partir del debut I Could Live in Hope (1994) Low fue desarrollando un sonido tan cautivante como minimalista basado en una instrumentación despojada y las delicadas voces del matrimonio conformado por Alan Sparhawk y Mimi Parker. Con los años el grupo fue volviéndose cada vez más ecléctico y experimental, editando numerosos discos y despertando la admiración universal de colegas y críticos. Su uniformemente notable discografía incluye trabajos memorables como Long Division (1995), Things We Lost in the Fire (2001) o The Invisible Way (2013), entre otros. Su decimotercer álbum de estudio, Hey What, apareció en 2021.

Fuente: Apple Music

Discografía de Low

I Could Live in Hope (1994)

Long Division (1995)

The Curtain Hits the Cast (1996)

Secret Name (1999)

Things We Lost in the Fire (2001)

Trust (2002)

The Great Destroyer (2005)

Drums and Guns (2007)

C'mon (2011)

The Invisible Way (2013)

Ones and Sixes (2015)

Double Negative (2018)

Hey What (2021)

