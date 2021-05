Lucas Colman deja a un lado la guitarra acústica para sacar a relucir su lado más rockero. A Veces llega cargado de energía, sonidos eléctricos y un estribillo muy pegadizo. Con grandes influencias de grupos como The Strokes o Los Rodríguez, anuncia su tercer larga duración tan solo un año después de Mis Abismos (2020).

Tras dejar atrás su antigua discográfica, se une al equipo de Metales Preciosos, que cuenta con artistas como Luis Fercán o Molina Molina.

En estos momentos Lucas se encuentra en la carretera en una pequeña gira por España que cerrará el próximo 27 de mayo en Madrid. Repasará canciones de sus dos primeros discos, pero llevadas al formato eléctrico junto con los nuevos temas que ha cocinado en Black Betty Studios, con la producción de Jose Nortes.

Entre punteos de guitarra, Lucas Colman comparte esa sensación de estar desprotegido al abrirse, sincerarse y confiar en otra persona, al mismo tiempo que te hace sentir seguro. “A veces me veo en tus ojos, no me siento a salvo en ninguna otra parte”.

Pronto podremos escuchar más historias de amor (y desamor) del compositor madrileño, que está a punto de dar un giro a su carrera, sin olvidarse de sus pequeños acercamientos al éxito, como el millón de visitas a su tema María, junto a Dani Fernández. “Y si pudiera volver atrás dejaría todo como está”.

Aquí tenéis el videoclip de A Veces.