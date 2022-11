Lucinda Williams publicará sus intensas memorias sin censuras

«Durante décadas, he compartido mis pensamientos y experiencias más íntimos a través de mis canciones. Este libro no será un volumen de memorias cubierto de azúcar. Quiero que la gente realmente vea la verdad de mi vida»

Lucinda Williams

Desafiando todo decoro por quedar bien, Don’t Tell Anybody The Secrets I Tod You (No le cuentes a nadie los secretos que te conté), será un libro que pondrá al descubierto la vida y la carrera de la excelente cantautora. Según la artista, relatará su infancia en el profundo sur de los Estados Unidos, así como los sentimientos y circunstancias que envolvieron sus años de juventud y madurez, sin olvidarse de la omisión de su estilo en la industria musical y las historias que inspiraron sus canciones más determinantes: «Quiero evocar los lugares o momentos que me hicieron persona». El libro dispondrá de 288 páginas y verá la luz el 25 de abril de 2023 a través de Crown Publishing Group (Nueva York).

Cabe saber que Lucinda Williams ​es una cantautora estadounidense de música rock, folk y country ganadora de tres premios Grammy, considerada la mejor autora de canciones de Estados Unidos por la revista TIME (2002) y uno de los 100 mejores compositores de todos los tiempos según el magazine Rolling Stone. Al margen de ello, dispone de otros grandes premios internacionales.

Nacida en 1953 en Lake Charles, Luisiana, una de las cunas más intensas del blues y jazz, su camino hacia la fama nunca estuvo cubierto de rosas. Formada en el seno de una familia trabajadora y muy nómada, con tan solo 1 año de edad ya tuvo que ser sometida a una traqueotomía que estuvo a punto de hacerle perder la voz.

Al mismo tiempo, los continuos cambios de trabajo de su padre (Miller Williams, poeta y profesor de literatura) y la grave enfermedad mental que sufría su madre (Lucille Fern Day, pianista), la obligaron a realizar constantes giros de residencia y de hospitales, dejando ya marcado en ella una inquieta necesidad de cambios y viajes. Sin embargo, con los años, y gracias a su fuerza y capacidad de lucha, se convertiría en una de las voces más seductoras del mundo.

En su libro, Lucinda expone los entresijos de sus experiencias y pensamientos sobre todo aquello que le permitió dar forma a su música, desde sus actuaciones iniciales ante amigos de la familia, o cantar en las escuelas secundarias y universidades locales, hasta las dificultades por grabar sus primeros discos.

Tambien desnuda los sentimientos e inspiraciones que la empujaron a escribir letras inmortales acerca de las relaciones abusivas que padeció, su consumo de drogas y alcohol, sus amores y matrimonios desgarrados, y los caminos umbríos y polvorientos que recorrió al más puro estilo de la Beat Generation. Ella los describe ampliamente:

«Moteles en declive y vallas publicitarias desteñidas, coches usados en venta y depósitos de chatarra, perdedores sin rumbo y ángeles caídos, pero aun así amados. Tipos que cargan su dolor en el bolsillo trasero, como un cuchillo afilado, donde tan profunda es la tristeza que el sol parece negro… y los pensamientos se hacen polvo. Son heridas que nunca cicatrizan del todo, que siguen proyectando fosforescencias espectrales como las que se alinean en los arcenes de la existencia».

Del mismo modo, en su libro desenfunda una potente artillería contra toda la opresión que sufre la mujer en las sociedades patriarcales, sentimientos que ella misma ha experimentado en la propia piel y en todo el bagaje existencial que ha vivido en distintos entornos.

Con su libro y a sus 67 años, Lucinda se sincera ante todas aquellas cosas que la molestan y que necesita contar y no callar. En su tema Man Without a Soul perteneciente a su álbum Good Souls. Better Angels (2020), lo dejó ya expresado de forma muy contundente: «No traes nada bueno a este mundo / Más allá de una red de trampas y robos / Ese muro de mentiras se está ya derrumbando».

Son palabras que fulminan. Así es Lucinda Williams, una mujer valiente, rebelde e inconformista que, consciente de que la vejez le acerca a un posible final, necesita dejar constancia, con la palabra escrita, el largo recorrido por la vida. Muchos a su alrededor ya se han ido y el tiempo sigue avanzando mientras uno aún sigue ahí, aferrado y viendo el panorama pasar y con la urgente necesidad de no olvidar el sentido de haber vivido.

«Con la edad, la vida acrecienta su problemática e incertidumbre. Van desapareciendo de nuestras vidas amigos y familiares y eso duele. Cuando eres joven no piensas en la muerte, crees que todos van a vivir siempre. Cuando esto empieza a cambiar, es un reto mantenerse atenta a la vida, con la mente abierta, no dejarse vencer por el hastío y el cinismo. Me he dado cuenta de que sufro más desengaños, pero has de hacerte a la idea de que la gente no cambia. Así es la vida, no hay nada que puedas hacer»

(Entrevista de Ignacio Juliá en El País)

Lucinda Williams, es, ante todo, una mujer bien puesta ante el mundo, una zarpa de acero de rojo corazón que durante el día trabajaba en comercios naturistas y tiendas de discos para poder tocar su música por la noche. Una mujer que ha sido capaz de enfrentarse a las compañías discográficas cuando le decían que su música y voz no eran las adecuadas para la industria musical, la radio o la televisión. Una mujer con una gran sensibilidad e inteligencia que le han mantenido ser firme y fiel a sus convicciones, caídas y sueños, porque su eléctrico imán siempre la ha empujado más allá de los servilismos y negatividades.

No le cuentes a nadie los secretos que te conté, sin duda, será un libro potente, interesante, digno de tener y saborear entre los dedos. Un libro donde se liberan esas almas inquietas e intensas que desde la más tierna edad viven la profundidad del ser, con reflexiones y vivencias que dan a conocer muchos de los aspectos que se cuecen en el alma de un artista, en su entorno y en esas palancas que catapultan su fama.

En sus páginas también se descubrirá la infraestructura maloliente que dinamiza los cimientos de las altas esferas ejecutivas de la industria discográfica, esos monstruos gigantescos que devoran a los artistas entre sus fríos tentáculos a fin de obtener los beneficios sin importarles su persona.

Pero el libro de Williams explora, a más a más, ese submundo que permanece oculto pero que desvela la forma de ser de las personas ante sí mismas y ante el mundo que los cobija, la mayoría de veces con conductas erróneas, apáticas y conformistas, que convierten su existencia en un hervidero de fantasmas, alucinados y pasantes sin sentido. Como muy bien se define a sí misma: «No sé por qué el mundo y la gente son como son. Es importante estar al tanto de lo que ocurre a nivel global. La mayoría de las personas viven en su cascarón, desconectada del resto».: «Quien soy ahora es quien fui entonces. No hay duda alguna, de que soy pariente de todos los fantasmas a lo largo de la autopista de la vida».

En su libro lo descubriremos, mientras tanto disfrutemos de su música.