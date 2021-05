Lucinda Williams sufrió un derrame cerebral el pasado mes de noviembre

Hace tan solo unas semanas, compartíamos con vosotros la versión que la mítica Lucinda Williams había hecho del Save Yourself de Sharon Van Etten para el disco Epic Ten, con el que celebraba el décimo aniversario de dicho trabajo. Ahora hemos sabido que Williams se está recuperando de un derrame cerebral que sufrió el pasado mes de noviembre y que le afecta principalmente al lado izquierdo de su cuerpo.

Desde entonces Williams, que afortunadamente no ha tenido daños cerebrales, está en rehabilitación, camina con ayuda de un bastón, no puede tocar la guitarra y tiene un dolor persistente tanto en el brazo izquierdo como en la pierna izquierda. Sin embargo, gracias a la ausencia de daño cerebral, los médicos esperan que se recupere por completo.

Pese al susto inicial al conocer la noticia, nos alegramos de que la guitarrista y cantante de 68 años se esté recuperando correctamente y tenga prevista su vuelta en plena forma al escenario, donde estaremos encantados de disfrutar con ella de nuevo. “Me siento bien y positiva ante la posibilidad de volver a tocar. Tenemos algunos conciertos programados con Jason Isbell para finales de julio y tenemos planeado hacerlos. No sé si me levantaré y cantaré o me sentaré como un viejo cantante de blues. Pero lo resolveremos. Lo principal es que todavía puedo cantar. Estoy cantando como una loca, así que eso no se ha visto afectado. No puedes pararme por mucho tiempo“, ha asegurado. Y nos alegra percibir esa actitud.