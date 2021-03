Lucy Dacus estrena “Thumbs”, su nuevo sencillo

Después de un álbum prometedor como Historian, Lucy Dacus nos trae lo que podría ser un adelanto de un nuevo proyecto en camino. Se trata del sencillo Thumbs, donde podemos escuchar el estilo melancólico y entrañable que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.

“Como la mayoría de las canciones que escribo, no me lo esperaba y me hizo sentir rara, casi enferma. Cuenta la historia de un día que pasé con un amigo durante nuestro primer año de universidad, un día importante, pero que no había pensado en eso durante años. Empecé a tocarla en directo un mes más tarde, durante la gira de boygenius, después de que Phoebe y Julien me animaran a hacerlo. Sabía que necesitaría mucho tiempo para acostumbrarme a tocarla, ya que me hacía sentir temblorosa, así que terminé los sets con él durante aproximadamente la mitad de los shows que toqué en 2019” dijo la cantante acerca de la gestación de la canción.

Dacus ha trabajado junto a artistas como Phoebe Bridges y Julien Baker, con quienes grabó el EP boygenuis en 2018.

Te dejamos el video oficial de este tema: