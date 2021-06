LUMP estrena canción “Climb Every Wall”

Climb Every Wall vendrá en el segundo álbum del dúo conformado por Laura Marling y Mike Lindsay titulado Animal -sí, ya les habíamos hablado de esto-, pues ha llegado el momento de escuchar otro adelanto, y no es por nada, pero vaya que suena bien.

Aparte del nuevo tema, también se dieron a conocer más detalles del nuevo LP, que fuera grabado en un estudio montado en la casa de Lindsay, Marling explicó que se liberó de la grabación de su muy bien recibido álbum Song for Our Daughter en el 2020, comentando: “Se convirtió en algo muy diferente sobre la huida de una persona que se ha convertido en una carga para mí de alguna manera. Fue como ponerse un disfraz de superhéroe”.

En cuanto a las letras, Laura Marling comentó su interés por el psicoanálisis: “Estaba bajando el tren y me había preparado poniendo un glosario de palabras en la parte de atrás de mi cuaderno. Palabras corrientes que se utilizan de forma diferente dentro del psicoanálisis, como ‘objeto’ y ‘maestro’; sentí que necesitaba algo en lo que basar la letra. Me gusta la idea de que el psicoanálisis intenta investigar las rutas del deseo”.



Ya queremos que llegue el 30 de junio, por lo mientras te dejamos con Climb Every Wall: