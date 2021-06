LUMP tiene nuevo tema que no ha pasado desapercibido: “We Cannot Resist”

El dúo formado por Laura Marling y Mike Lindsay de Tunng, LUMP, anunció que su nuevo álbum, Animal, verá la luz este mimo verano. Para hacerle la espera más amena a los fans han dejado ver uno de los temas que incluirá el disco, un nuevo tema llamado We Cannot Resist.

La fecha de lanzamiento del álbum completo será el próximo 30 de julio a través de Chrysalis/Partisan. Ya sabemos que también incluirá la canción que da título al disco y Climb Every Wall (al final os dejamos la lista completa de canciones)

Lindsay explicó lo retorcido que este último single. “Me gusta que cuando llega el estribillo te quedas como ‘¡Guau!’ Es este enorme estribillo pop, pero luego se vuelve realmente espeluznante con el susurrado ‘No podemos resistirnos'”.

Marling, por su parte, dijo en un comunicado que We Cannot Resist era “otra sobre el hedonismo”. “Pero fue complicado porque es una imagen muy americana”, continuó. “Recuerdo que tuvimos que parar y empezar y rehacer muchas de las tomas líricas porque decir cosas como ‘Down to burn rubber’ son bastante incómodas de decir en un acento inglés”.

Por supuesto, no podía falta un videoclip acompañando al single. Este vídeo oficial está ambientado pleno bosque, donde Marling y Lindsay ven al colorido monstruo LUMP mientras exploran. Más adelante en el vídeo, la criatura recorre las calles del centro de la ciudad de Londres.

A continuación podéis disfrutar del vídeo y el single:

Como os decíamos, ¡tenemos la lista completa de canciones que contiene el segundo álbum del dúo!

1. ‘Bloom At Night’

2. ‘Gamma Ray’

3. ‘Animal’

4. ‘Climb Every Wall’

5. ‘Red Snakes’

6. ‘Paradise’

7. ‘Hair On The Pillow’

8. ‘We Cannot Resist’

9. ‘Oberon’

10. ‘Phantom Limb’