Lustmord, uno de los compositores más oscuros de dark ambient, lanza su tenebroso «Much Unseen Is Also Here»

«Mi música no está destinada a ser explicada, sólo escuchada como un medio para exponer la pura insignificancia de nuestros pensamientos y acciones primitivos dentro de la vasta escala del cosmos, una escala que nosotros, como especie, no estamos preparados para comprender»

LUSTMORD

En el año 2000 descubrí casualmente a Lustmord. Estaba viendo un documental sobre la tragedia de Chernobyl (1986) y de repente, como fondo, empezó a sonar Black Star, una de las composiciones más pavorosas que he escuchado en mi vida. Mi cerebro se congeló por un instante y una extraña sensación de miedo se apoderó de mi ser. Desde aquel día, Lustmord forma parte de mi pasión por el sonido dark ambient. Lustmord traducido del alemán significa ‘asesinato por impulso sexual’, una referencia a una tradición pictórica de la Alemania de Weimar en la que artistas como Otto Dix y George Grosz representaban las masacres de las guerras y denunciar el nihilismo imperante en la Europa de entreguerras.

Lustmord es un pionero del dark ambient, una leyenda de los drones extremadamente oscuros y lúgubres, definido por la crítica como una entidad casi mítica. Con su nuevo álbum traspasa una vez más el oscuro cortinaje atmosférico del dark ambient. Much Unseen Is Also Here es el último lanzamiento en solitario de este artista formidable en su carrera creativa de 40 años dedicados a la experimentación y vanguardia de la música industrial oscura.

Much Unseen Is Also Here es puro ritualismo arcano y temor existencialista, una arquitectura sónica que se va edificando lentamente hasta fundirse con el misterio y la tenebrosidad. El constante zumbido que deambula como fondo, aumenta y retrocede flotante, como la respiración de una criatura gelatinosa. Los golpes de tambor sacuden desde la distancia el sentido de la orientación y no sabes dónde estás. Toda la atmósfera se auto construye es un agujero negro, un vacío, la nada. De fondo aparecen ráfagas de vientos gélidos que azotan retumbos profundos como si bramaran dentro de una oquedad hundida en la tierra, lejos de cualquier exploración humana.

El álbum se desarrolla en base a un sonido slowly e inmutable. Las notas descendentes y las colisiones de campanas y otros ecos de origen incierto, generan sensaciones de perdición en el vacío vaporoso, como el aparecimiento de una espécimen repulsivo que permanece oculto a la vista pero que la piel puede sentir. El álbum se cierra con profundos oleajes y crujidos de fondo, tejiendo una cacofonía que se arraiga dentro del alma hasta volverla negra.

Much Unseen Is Also Here, está secuenciado en partes distintas pensadas para ser escuchadas en un mismo plano secuencia a fin de evitar cortes y distracciones que rompan ese hilo conductor que solo existe dentro de la música ambient.

El misterioso álbum arranca con A Voice As Thunder, una siniestra niebla zumbante que oculta algo indescriptible. Cuerdas glaciales, un canto fúnebre parecido a una cítara y sonidos encontrados y manipulados interrumpidamente por una presencia de latido palpitante; la elección se deja enteramente a la imaginación del oyente.

LA OSCURIDAD LUSTMORDIANA

Brian Lustmord Williams comenzó a trabajar en 1980 con sonidos diferenciales porque la música que quería escuchar simplemente no existía. Tras nueve años de experimentación con grabaciones de campo hechas en criptas, cuevas y mataderos, combinando los resultados con encantaciones rituales y vientos tibetanos, Lustmord lanzó su tercer álbum, Heresy (1990), que se convirtió en un hito referencial en la escena industrial. Su ambientación sonora pone la piel de gallina. Ahora es universalmente considerado como el origen del género dark ambient.

Lustmord tiene una extensa discografía. Todos los discos tienen su quid. Personalmente encuentro espeluznantes The Place Where the Black Stars (1994), Purifying Fire (2000), Heretic (2010), Songs og Gods and Demonds (2011), The Monstrous Soul (2011), The Word as Power (2013), In Dub (2017), First Reformed (2019), Hobart (2020), Alter (2021) y otros como los dedicados a algunas ciudades europeas como Berlin (2020), Stockholm (2020), Lublin (2020) o Trinity (2020) dedicado a la energía nuclear.

Radicado en Los Ángeles desde 1994, Lustmord ha contribuido como compositor y diseñador de sonido para el mundo del cine y de la televisión, destacando su trabajo en films como The Crow, Strange Days, From Dusk Till Dawn, Underworld, FX’s, Taxi Driver de Paul Schrader y las series televisivas de Fear The Walking Dead y Vikings: Valhalla. Lustmord también ha contribuido a la creación de paisajes sonoros para videojuegos como Assassin’s Creed, League of Legends, etc y, el juego de terror y supervivencia Scorn inspirado en HR Geiger, creador de Alien. Es un artista idóneo para leer grimorios o libros de HP Lovecraft, contemplar oscuros paisajes misteriosos o dejarse llevar por las extrañas sensaciones que generan sus sonidos altamente elaborados. Sus tratamientos acústicos están digitalmente potenciados para conseguir una sonoridad grave y atronadora. Algunas de las colaboraciones más notables incluyen a Robert Rich, otro crack oscuro autor del aclamado Stalker.

Lustmord es ateo y ha señalado que, si bien su siniestra música da la impresión de que es una persona oscura y que vive en un castillo o en un calabozo, es justo todo lo contrario. Vive en Londres y está felizmente casado con su esposa Tracey, que es fabricante en Legacy Effects LLC, estudio de efectos especiales estadounidense que se especializa en el diseño de criaturas, maquillaje protésico, animatrónica y trajes especiales. Os dejo con…

SU MÚSICA…

ALGUNOS VIDEOS…