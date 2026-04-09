M.I.A. irrumpe con «M.I.7» y un nuevo single que mezcla club, evangelio y su giro espiritual definitivo

M.I.A. nos ha dado una alegría con el anuncio por sorpresa de M.I.7, un álbum que la artista define como un trabajo “gospel” profundamente marcado por su reciente acercamiento al cristianismo. El disco llegará el 17 de abril a través de su sello OhmniMusic y contará con la participación del Sunday Service Choir, el colectivo vocal fundado por Kanye West en 2019, que aquí aparece integrado en una estructura de siete “canciones” divididas en 16 pistas, según detalla la propia artista.

Como adelanto, M.I.A. ha publicado “Everything”, un tema de energía club que mantiene su ADN rítmico pero lo envuelve en un mensaje espiritual directo. Entre sus versos destaca la línea “No, I won’t live in sorrow / Money I won’t borrow / I will be blessed in all of my tomorrow”, que la artista presenta como una declaración de fe y propósito en esta nueva etapa.

Además de la música, la británica-tamil ha anunciado una nueva colección de su marca Ohmni, esta vez centrada en prendas que, según afirma, bloquean 10G y ofrecen protección frente a señales avanzadas de wifi y torres de telefonía. “En la era de ‘M.I.7’, no es momento de llevar ropa reveladora; cada sentido está sobreestimulado y los datos se recolectan o se activan”, explica la artista, defendiendo la evolución de sus tejidos de malla de cobre y su apuesta por la autonomía personal a través de la tecnología textil.

El anuncio llega en un momento en el que M.I.A. también ha reactivado su archivo musical, poniendo a disposición del público toda su colección de mixtapes en su plataforma OHMNIMUSIC, incluyendo Piracy Funds Terrorism Vol. 1, VickiLeekx, Bells Collection y el tema suelto Armour.

M.I.A., un legado construido entre ritmos globales, activismo y experimentación

Desde sus inicios a mediados de los 2000, M.I.A. ha sido una figura esencial para entender la intersección entre música global, política y cultura digital. Su debut Arular abrió un camino propio entre el grime, el hip hop y los ritmos del sudeste asiático, mientras que Kala la catapultó a la fama internacional con hits como “Paper Planes”. A lo largo de discos como Maya, Matangi o AIM, la artista ha mantenido un enfoque combativo, experimental y profundamente personal, explorando desde la identidad migrante hasta la vigilancia tecnológica. Su último trabajo, Mata (2022), ya apuntaba a un giro introspectivo que ahora cristaliza en M.I.7, un nuevo capítulo en la carrera de una creadora que nunca ha tenido miedo de romper moldes y desafiar expectativas.

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