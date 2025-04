M83 brilla con nuevo sello y una épica banda sonora

El genio detrás de M83, Anthony Gonzalez, está de vuelta con un proyecto que hará vibrar a los amantes de la música. Gonzalez anunció la creación de Other Suns, su propio sello discográfico, una plataforma que no solo acogerá los futuros trabajos de M83, sino que también impulsará a nuevos talentos en un mundo donde el vinilo reclama su lugar frente a lo digital. ¡Y qué manera de estrenarlo! El sello debutará con A Necessary Escape, la nueva banda sonora de M83 para el documental Dakar Chronicles (o Dakar: Race Against the Desert en su título internacional), que llegará el 9 de mayo de 2025.

El primer adelanto, A Necessary Escape (Part 2), ya está disponible y es una joya instrumental que destila el característico estilo de M83: una fusión de synth-pop, shoegaze y ambient que evoca escapismo y búsqueda de sentido. En redes sociales, medios especializados como Stereogum no han escatimado en elogios, describiéndolo como “cargado de emoción”. Este lanzamiento promete ser un viaje sonoro que conecta con la intensidad del documental sobre la carrera de Dakar.

Pero Other Suns no se queda solo con M83. Gonzalez tiene una visión clara: dar voz a artistas emergentes. El sello ya ha firmado a Kaela, cuyo álbum debut Supraliminal llegará el 16 de mayo de 2025, y a Villeneuve, con Soul Tuning programado para el 30 de mayo de 2025. Según NME, Other Suns apuesta por una filosofía que celebra la presencia tangible del vinilo, un guiño a los melómanos que valoran lo físico en un mundo efímero.

Prepárate para sumergirte en este universo sonoro. M83 y Other Suns están listos para iluminar el 2025 con melodías que trascienden. ¡No te pierdas el despegue de este sello y el viaje épico de A Necessary Escape!

M83: Un viaje cósmico a través de la música electrónica y el dream pop

Desde su formación en 1999 en Antibes, Francia, M83, liderado por Anthony Gonzalez, ha tejido un universo sonoro que fusiona dream pop, synth-pop, shoegaze y ambient. Nombrada en honor a la galaxia Messier 83, la banda comenzó como un dúo con Nicolas Fromageau, pero desde 2003, Gonzalez ha sido su núcleo creativo, grabando con músicos invitados y consolidando un estilo evocador que captura la nostalgia adolescente y paisajes cinematográficos.

La discografía de M83 abarca nueve álbumes de estudio y dos bandas sonoras. Su debut, M83 (2001), fue un experimento electrónico grabado en un 8 pistas. Dead Cities, Red Seas & Lost Ghosts (2003) recibió elogios por su intensidad shoegaze, alcanzando el puesto 116 en la lista francesa. Before the Dawn Heals Us (2005) exploró narrativas emocionales, seguido por el ambiental Digital Shades Vol. 1 (2007). Saturdays = Youth (2008), inspirado en los años 80, marcó un enfoque más estructurado. El punto de inflexión llegó con Hurry Up, We’re Dreaming (2011), nominado al Grammy, cuyo sencillo Midnight City catapultó a M83 al éxito global, peaking en el puesto 38 en Francia. Junk (2016), DSVII (2019) y Fantasy (2023) completan su catálogo, junto a bandas sonoras como Oblivion (2013) y la reciente A Necessary Escape (2025) para Dakar Chronicles.

Firmados con Mute Records, M83 ha colaborado con productores como Ken Thomas y Ewan Pearson, y su estética, influenciada por My Bloody Valentine y Depeche Mode, combina sintetizadores y guitarras con letras soñadoras que destacan por su sinceridad emocional.

En 2025, Gonzalez lanzó Other Suns, su sello discográfico, debutando con A Necessary Escape y apoyando a artistas como Kaela y Villeneuve.