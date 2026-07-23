M83 vuelve a poner rumbo a las estrellas. Anthony Gonzalez, alma y motor del proyecto francés, ha anunciado su décimo álbum de estudio, “I Wrote You a Letter”, que verá la luz el próximo 25 de septiembre a través de Other Suns, su propio sello discográfico, que ya conocimos en CrazyMinds cuando Gonzalez lo puso en marcha con la banda sonora de Dakar Chronicles. Se trata del primer disco de M83 desde Fantasy (2023), y llega además en el año en el que se cumplen veinticinco años desde su álbum de debut, un aniversario que da a este anuncio un peso simbólico especial.

Un álbum grabado a caballo entre Los Ángeles y París

Gonzalez ha compuesto “I Wrote You a Letter” junto a sus colaboradores habituales Joe Berry y Clément Libes, además de Benoit de Villeneuve, con quien ya había trabajado en discos anteriores. El disco se ha grabado a caballo entre Los Ángeles y París, y llega con una portada firmada por el fotógrafo australiano Bill Henson, conocido por sus imágenes de atmósferas oníricas y contraluces, que encajan a la perfección con el imaginario habitual de M83. Por el momento, Gonzalez no ha revelado cuándo llegará el primer single del disco, aunque ya ha compartido tanto la portada como el tracklist completo.

El propio título del álbum, con ese tono íntimo y epistolar, apunta a un M83 más introspectivo, en la línea de esa faceta más emocional que Gonzalez ha ido cultivando disco a disco desde sus comienzos. Los nueve temas que componen el tracklist, con títulos como “Siren / Behold… Beasts” o “Traces of Love”, sugieren de nuevo ese gusto por lo cinematográfico y lo grandilocuente que ha acompañado a M83 desde sus primeros trabajos, aunque solo la escucha del disco completo permitirá confirmar hacia dónde se dirige esta nueva etapa.

Tracklist completo de “I Wrote You a Letter”

“Blister Sunrise” “Opera” “Siren / Behold… Beasts” “Aged” “Losing Ground” “Soldiers of Lust” “Heart Motion Foto” “Feeding Time” “Traces of Love”

De “Junk” a “Fantasy”: el camino sonoro de un visionario del synth

Desde que debutara a comienzos de siglo, Anthony Gonzalez ha construido bajo el nombre de M83 una de las discografías más singulares e influyentes de la electrónica contemporánea, capaz de moverse entre el shoegaze etéreo de sus primeros discos, el synth-pop de estadios de Hurry Up, We’re Dreaming (2011) (el álbum del omnipresente “Midnight City”, con más de 1.500 millones de reproducciones) y sus incursiones más experimentales, como Junk o la banda sonora de videojuegos ochentera de DSVII. Ese camino tan personal, siempre atravesado por la nostalgia y la épica de sintetizador, ha convertido a M83 en una referencia ineludible para toda una generación de artistas, y su discografía sigue siendo una de las más citadas por proyectos electrónicos y de synth-pop actuales.

En España, M83 también ha dejado huella en el circuito de festivales: tras una sonada cancelación en Noches del Botánico en 2016, la banda regresó por todo lo alto al BBK Live de 2023, donde su directo fue uno de los grandes protagonistas de la edición. Tras Fantasy (2023), un disco de guitarras que Gonzalez definió como un regalo para sí mismo, “I Wrote You a Letter” llega en un momento de renovada libertad creativa: publicado por su propio sello y compuesto junto a colaboradores de confianza, el disco parece la confirmación de que, veinticinco años después de sus inicios, M83 sigue encontrando nuevas formas de reinventar su universo sonoro sin perder la esencia que lo hizo único.

Other Suns nació hace poco más de un año como plataforma personal de Gonzalez, pensada no solo para publicar su propia música sino también para dar cabida a nuevos talentos bajo su propio criterio, lejos de la estructura de las grandes discográficas con las que M83 había trabajado hasta entonces. Aquel primer proyecto del sello fue precisamente una banda sonora, la de Dakar Chronicles, y “I Wrote You a Letter” supone ahora la verdadera carta de presentación de Other Suns como casa para los álbumes propios de M83, un paso que confirma hasta qué punto Gonzalez ha decidido tomar las riendas de su propia carrera, dejando atrás sellos como Mute o Virgin Records France con los que había publicado sus discos anteriores.

▶ “I Wrote You a Letter” — M83 | 25 de septiembre de 2026 | Other Suns

¿Qué esperas de este nuevo álbum de M83, más cercano al shoegaze de sus inicios o a la épica sintética que le hizo mundialmente conocido? Sea cual sea la dirección que tome, la cita ya está marcada en el calendario para el próximo 25 de septiembre. Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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