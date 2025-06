Mac DeMarco anuncia nuevo álbum «Guitar» con el nostálgico single «Home»

El músico canadiense Mac DeMarco ha anunciado su nuevo álbum Guitar, que se publicará el 22 de agosto de 2025 a través de su sello discográfico, Mac’s Record Label. Como adelanto, ha compartido el single Home, una canción introspectiva y nostálgica acompañada de un videoclip que muestra al artista navegando en canoa cerca de la casa de su madre en Canadá. Grabado en noviembre de 2024 en su hogar de Los Ángeles, Guitar representa, según DeMarco, su trabajo más personal hasta la fecha. Además, el artista ha confirmado nuevas fechas para su gira mundial en 2026, que incluirá paradas en Asia, Estados Unidos y Europa.

Un regreso al sonido vocal y personal

Home marca el retorno de Mac DeMarco a su característico estilo vocal tras experimentaciones instrumentales como Five Easy Hot Dogs y la extensa colección de demos One Wayne G, ambos de 2023. La canción, descrita como un “homenaje a lo que significa el hogar”, combina la melancólica voz del artista con suaves acordes de guitarra. El álbum Guitar, compuesto por 12 pistas, fue escrito, grabado y mezclado por DeMarco en un proceso DIY, con el mastering a cargo de David Ives. El tracklist incluye temas como Shining, Sweeter y Holy, prometiendo una introspección profunda sobre la vida actual del músico.

Gira mundial y otros proyectos recientes

Junto al anuncio de Guitar, Mac DeMarco ha ampliado su gira mundial, con fechas en 2025 ya agotadas y nuevos conciertos en 2026 en Japón, Hong Kong y varias ciudades estadounidenses. Las entradas para estas nuevas fechas salen a la venta el 27 de junio. Recientemente, DeMarco participó en un álbum benéfico para las víctimas de los incendios en Los Ángeles, junto a artistas como King Gizzard & The Lizard Wizard y Jim James de My Morning Jacket.

Mac DeMarco: Un icono del indie slacker

Mac DeMarco se ha consolidado como una figura clave del indie rock gracias a su estilo relajado y su estética DIY. Nacido en 1990 en Canadá, saltó a la fama con su álbum 2 (2012), que combinaba melodías pegajosas con letras melancólicas. Discos como Salad Days (2014) y This Old Dog (2017) lo posicionaron como el referente del “slacker rock”, un género que abraza la despreocupación y la autenticidad. Su enfoque casero para grabar y su carisma en vivo han cultivado una base de fans leal. Tras experimentar con proyectos como Five Easy Hot Dogs y One Wayne G, Guitar promete un regreso a sus raíces vocales, manteniendo su esencia introspectiva. Con una carrera que mezcla humor, vulnerabilidad y talento, DeMarco sigue siendo un artista impredecible y querido.

A lo largo de su trayectoria, Mac DeMarco ha colaborado con artistas como Tyler, The Creator y ha influido en una generación de músicos indie. Su música, que evoca nostalgia y simplicidad, resuena con quienes buscan autenticidad en un mundo acelerado. Además de sus discos, ha destacado por sus giras mundiales y su presencia en festivales, donde su energía relajada conquista al público. Guitar no solo es un nuevo capítulo en su discografía, sino una muestra de su evolución personal y artística, manteniendo el encanto que lo ha convertido en un ícono cultural.

