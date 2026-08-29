Mac DeMarco ha subido a plataformas de streaming los cuatro discos secretos que fue repartiendo en formato CD-R durante sus últimas giras. Dog On The Rock, Seven Off The Two, Seaplane Dog y The View From Tian Tian eran, hasta hoy, pequeños tesoros reservados a quienes asistían a sus conciertos; a partir de ahora, están disponibles para cualquiera a través de Mac’s Record Label, el propio sello del canadiense.

Cuatro discos que empezaron como un secreto de barricada

Dog On The Rock fue el primero en aparecer, el pasado noviembre, cuando DeMarco comenzó a repartir copias en su gira europea; algunos fans encontraron los CDs pegados a la barrera de seguridad de la sala, como ocurrió en su concierto de Dublín. Poco después, durante la etapa canadiense de la misma gira, apareció Seven Off The Two tras un concierto en Moncton, Nuevo Brunswick. A esos dos discos se han sumado ahora Seaplane Dog, que según la crítica cuenta con la mejor portada de los cuatro, y The View From Tian Tian, el más reciente de la colección. Entre los cuatro suman 47 canciones, casi todas con títulos fechados en lugar de nombres propios. Musicalmente, mantienen el tono desaliñado e informal que ha caracterizado la producción de DeMarco en esta década: predominan los instrumentales de corte soft-rock, y cuando aparece su voz, suele funcionar como un instrumento más, con vocalizaciones sin letra antes que con estribillos convencionales. Solo Seaplane Dog se aparta ligeramente de esa norma, con un par de canciones con letra propia, “Madam Crown” y “Wave Goodbye”, en un conjunto que por lo demás se explora más como un archivo de demos que como una colección de canciones cerradas.

La cara más prolífica y experimental de un artista de culto

Estos cuatro discos no son una anomalía en la carrera de Mac DeMarco, sino la continuación de una costumbre que arrastra desde hace más de una década: alternar publicaciones “oficiales” con colecciones de demos, instrumentales y rarezas repartidas casi como si fueran objetos de coleccionista. Ya lo hizo en 2014 con Demos, Volume 1, grabado en su estudio casero “Jizz Jazz”, y lo llevó al extremo con Five Easy Hot Dogs, el álbum instrumental que grabó en solitario durante un viaje por carretera por Norteamérica y publicó en 2023, o con One Wayne G ese mismo año, una descomunal recopilación de 199 canciones que llegó al número 38 de la lista canadiense de álbumes pese a su naturaleza mayoritariamente instrumental. Mac’s Record Label, su sello propio, es la casa de todo su catálogo desde Here Comes The Cowboy (2019), y estos cuatro CDs secretos encajan a la perfección en esa filosofía de compartir prácticamente todo lo que graba, sea o no un disco al uso.

Los cuatro discos surgieron durante la gira que DeMarco inició el pasado agosto para presentar Guitar, su álbum más reciente, publicado a través del mismo Mac’s Record Label y descrito por el propio músico como una reivindicación del elemento humano frente al avance de la inteligencia artificial en la industria musical. En una entrevista concedida al festival Arte Concert de París, DeMarco explicó que llevaba tiempo grabando material entre fechas de gira y que incluso había visitado una imprenta para diseñar las portadas de estos discos, a los que bautizó como su “álbum secreto”. Esa misma gira, que arrancó hace ahora un año, es la que le trae de vuelta a España este mes de septiembre.

Segunda fecha en Barcelona para la gira española

El músico canadiense actuará en septiembre en España con tres conciertos: el 16 de septiembre en Razzmatazz (Barcelona), el 18 de septiembre en La Riviera (Madrid) y, ahora, una nueva cita el 17 de septiembre, también en Razzmatazz, después de que las entradas de las dos primeras fechas se agotaran. La nueva fecha barcelonesa ha entrado en preventa prioritaria para quienes compraron entrada para el jueves o abono de Primavera Sound Barcelona 2026, festival en el que DeMarco no pudo actuar por las condiciones meteorológicas. Con esta ampliación, DeMarco encadenará tres noches consecutivas en dos ciudades, un despliegue inusual para un artista cuyo perfil sigue siendo el de un músico de culto, pero que confirma el tirón que mantiene entre generaciones distintas de fans, desde quienes lo descubrieron con 2 y Salad Days hasta quienes han llegado a él a través de artistas influenciados por su sonido, como Steve Lacy o Dijon. Puedes consultar todos los detalles de la gira española de Mac DeMarco en nuestro artículo dedicado.

▶ Dog On The Rock / Seven Off The Two / Seaplane Dog / The View From Tian Tian — Mac DeMarco | 28 de agosto de 2026 | Mac’s Record Label

¿Te sumas a la exploración de las rarezas de Mac DeMarco, o prefieres quedarte con sus discos “oficiales”?

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