Macklemore anunció el miércoles que donará el millón de dólares que ganó como telonero de la Loop Tour de Ed Sheeran a seis organizaciones que trabajan con la población palestina (Palestine Children’s Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee y Anera), y retó a Robert Kraft, el empresario señalado como responsable de su despido, a igualar la cifra. Macklemore precisó que se trata de la totalidad de sus ingresos netos por las fechas que llegó a tocar antes de ser apartado, no de una cifra simbólica.

La respuesta de Kraft y Sheeran

Kraft respondió horas después confirmando que igualaría la donación con dos millones de dólares “para ayudar en la región”, sin especificar qué organizaciones los recibirán. En su comunicado, publicado en las redes de Gillette Stadium, aseguró: «He dedicado buena parte de mi vida a construir puentes entre toda la gente». El propio Kraft reveló un matiz importante: según explicó, fue el propio Ed Sheeran quien le llamó antes de que Macklemore lanzara su reto público para pedirle que se comprometiera a esos dos millones, así que la donación del cantante británico (otros dos millones, hasta sumar cinco millones entre los tres) no fue una respuesta directa al desafío de Macklemore, sino algo ya acordado entre ambos de antemano. Kraft añadió que Sheeran tiene intención de contactar ahora con otros propietarios de recintos para sumarlos a la misma causa.

“No dejéis que esto pase de largo”

En su mensaje, Macklemore explicó que quería devolver la conversación a donde cree que debe estar: la de los palestinos que, según sus palabras, «siguen siendo asesinados, siguen viviendo bajo ocupación militar, y siguen luchando por su libertad». También dejó claro que, más allá de las diferencias, hay algo en lo que pide encontrar acuerdo: «Quizá podamos estar de acuerdo en esto: las vidas palestinas merecen ser protegidas». El rapero insistió en que la ayuda económica no basta por sí sola para resolver lo que él describe como una injusticia de origen humano, y pidió a quienes le siguen que no dejen que el tema desaparezca cuando los titulares pasen a otra cosa.

La polémica, mientras tanto, sigue sumando nombres: varias personalidades, entre ellas la creadora de contenido infantil Ms. Rachel y la actriz Hannah Einbinder, han criticado públicamente a Sheeran estos días por su gestión de la salida de Macklemore, en una controversia paralela que no muestra signos de apagarse pese al gesto económico de las tres partes.

Puedes leer aquí toda la crisis que ha llevado hasta este punto, con la salida de Macklemore de la gira y la marcha de cuatro artistas en solidaridad.

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