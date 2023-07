Mad Cool 2023: 15 nombres imprescindibles

Como pudisteis ver en las stories que fuimos colgando desde el recinto de festivales de Mad Cool, ahora oficialmente bautizado como Iberdrola Music Experience, todo está ya preparado para una nueva edición de Mad Cool, actualmente el festival más importante y concurrido de la capital.

Con un gigantesco cartel a lo largo de los tres días (6, 7 y 8 de julio) en los que se desarrolla, y con la incógnita que siempre supone un cambio de recinto en todos los sentidos, os traemos una selección de 15 conciertos que no os debéis perder. ¡Adelante!

PAOLO NUTINI (JUEVES 6. 18:55. STAGE 3. REGION OF MADRID)

Seguramente haya pocas maneras mejores de arrancar un festival que con la música de este artista escocés. Todos los que no hemos podido verle en directo, podremos saldar una deuda con él cuando previsiblemente el calor de Madrid ponga a prueba la valentía de los asistentes a la primera jornada del Mad Cool. Comprobaremos en primera persona la polivalencia de Paolo Nutini y su propuesta que navega entre el pop, el rock, el soul y los dejes de crooner. Este concierto servirá también para comprobar cómo aguanta su último disco sobre el escenario. Last Night In The Bittersweet pasó algo desapercibido, pero para nosotros es uno de los álbumes más interesantes de cuantos se publicaron el año pasado.

THE OFFSPRING (JUEVES 6. 19. STAGE 2. MADRID IS LIFE)

Su momento álgido de popularidad pasó hace años, sí, pero la potencia y rotundidad de los californianos es un must imbatible si se quiere comenzar un festival con la energía a plena potencia. Dexter Holland, Noodles y compañía interpretarán canciones de su más reciente Let the Bad Times Roll (2021) seguramente, pero cuando de verdad caldearán el ambiente de Mad Cool (esperemos que tampoco más de la cuenta que a las 19 aún hará bastante calor), será cuando nos regalen sus clásicos de Smash, Ixnay on the Hombre o Americana. Solo de pensarlo ya me dan ganas de empezar un pogo en la redacción…

LIZZO (JUEVES 6. 21:40. STAGE 2. MADRID IS LIFE)

Energía, positivismo y lucha contra los estándares y las fobias. Esto es lo que transmite la cantante y rapera estadounidense Lizzo en sus directos. Con sus numerosos premios a cuestas, su propuesta arriesgada y su presencia en la cultura pop actual, Lizzo se ha propuesto hacer bailar a todo el Madcool.

Temas como el famoso Juice o About Damn Time (que lo habréis bailado vosotros, o vuestrxs hijxs/sobrinxs en tiktok) serán parte del energético setlist que se escuchará en el recinto del MadCool.

ROBBIE WILLIAMS (JUEVES 6. 23:15. STAGE 1. MAD COOL)

Es uno de los grandes nombres de esta edición. Un artista transversal, un animal del escenario, de esos que, gusten más o menos sus canciones, no dejan indiferente a nadie. Robbie Williams es una de las propuestas más mainstream de esta edición del Mad Cool y también una de las que más expectativas han despertado. Un verdadero “showman”, que aúna con maestría un lado gamberro y otro más sensible, con un repertorio incontestable y un buen puñado de canciones que harán las delicias de sus miles de fans (y de los que no lo son tanto pero se despojen de prejuicios y asistan a su concierto con ganas de disfrutar).

LIL NAS X (JUEVES 6. 0:55. STAGE 2. MADRID IS LIFE)

La propuesta del joven americano Lil Nas X es una ventana abierta a la diversidad, sexualidad y a la fiesta. Un espectáculo en mayúsculas, de estilo único, en el que se disfrutarán temas muy conocidos como son Montero (Call me by your name) u Old Town Road, canción que tiene junto con Billie Ray Cyrus. Este rapero encandilará a las nuevas generaciones, y a los que aún son jóvenes de alma, sin prejuicios y con ganas de disfrutar.

ANGEL OLSEN (VIERNES 7. 18:55. STAGE 3. REGION OF MADRID)

Las tardes de los grandes festivales siempre tienen reservados conciertos de artistas de primer nivel y suponen una oportunidad única de verles de cerca, en un ambiente totalmente favorable. En esta ocasión, Angel Olsen es una de esas propuestas marcadas en rojo en el “line-up” de esta edición. Con una serie de discos exquisitos y un último LP publicado en 2022 realmente sobresaliente (Big Time), una de las voces femeninas más interesantes de la actualidad, dejará su huella en el recinto del Mad Cool con su folk y su country- rock.

SAM SMITH (VIERNES 7. 20:05. STAGE 1. MAD COOL)

Sam Smith es el otro gran nombre del panorama más mainstream de esta edición del festival. Nadie duda de que es uno de los cantantes más talentosos de la actualidad y que sus canciones llevan tiempo inundando series, películas, anuncios, etc. Es por eso que, aun no siendo seguidor del artista británico, un buen puñado de canciones serán coreadas por los miles de asistentes a su concierto. Tiene un repertorio incuestionable y una capacidad vocal que promete protagonizar algunos de los momentos más emocionantes de este Mad Cool.

QUEENS OF THE STONE AGE (VIERNES 7. 21:40. STAGE 2. MADRID IS LIFE)

Todos aquellos que estuvimos en su última visita a Mad Cool en 2018 aún recordamos al bueno de Josh Homme animando al público a invadir la zona destinada a los VIP para poder presenciar su actuación de cerca y no desde la lejanía. Llegan tras una época complicada a nivel personal, tras su tumultuoso divorcio de Brody Dalle y su diagnóstico de cáncer el 2022, pero sobre todo, con un nuevo disco bajo el brazo que estarán ya deseando presentarnos. Ya sea con las canciones de este recién estrenado In Times New Roman… o con sus clásicos, apostamos a que será una de las citas inolvidables de este festival.

MUMFORD & SONS (VIERNES 7. 23:10. STAGE 1. MAD COOL)

A principios de la década pasada, con sus dos primeros álbumes, Mumford & Sons revolucionaron el panorama musical mundial con su revisión del folk y su exuberancia acústica. Aunque quizá ese boom se haya desinflado un poco en los últimos años, la banda británica sigue siendo un gran reclamo para los grandes festivales. Tenían una cuenta pendiente con Mad Cool después de la cancelación (por segunda vez) de la edición de 2021 en la que estaban confirmados. Así que por fin este año podremos disfrutar de canciones como I Will Wait, Little Lion Man o The Cave, convertidas ya en auténticos himnos de nuestro tiempo.

THE BLACK KEYS (VIERNES 7. 00:50. STAGE 2. MADRID IS LIFE)

El caso de The Black Keys es similar al de Mumford & Sons. Aunque parece que su mejor época ya pasó y que el tirón que tuvieron cuando publicaron los excelentes Brothers (2010) y El Camino (2011) se ha reducido bastante, Dan Auerbach y Patrick Carney siguen siendo plenamente disfrutables y, según lo leído en algunas crónicas de la actual gira, han recuperado la energía y el gancho de hace años, volviendo a conseguir que sus directos sean un valor seguro. Tocarán poco más de una hora, así que promete ser un concierto de los que no dan respiro.

LIAM GALLAGHER (SÁBADO 8. 20:15. STAGE 1. MAD COOL)

Apenas hacen palabras para definir al menor de los Gallagher. Una de las figuras más admiradas y, al mismo tiempo, controvertidas de la música de las tres últimas décadas. Mientras esperamos a los dos hermanos algún día se les pase el enfado y accedan a la reunión de Oasis (o que la euforia de otro triunfo del Manchester City les reblandezca el corazón), seguimos disfrutando de unas más que decentes carreras en solitario. Quizá se daba por supuesto en el caso de Noel, quien ya llevaba el peso compositivo en Oasis, pero hay que reconocer que muchos se han sorprendido por la solidez de los trabajos de Liam. Ojalá la voz y las ganas le acompañen y podamos disfrutar este sábado.

M.I.A. (SÁBADO 8. 21:35. STAGE 2. MADRID IS LIFE)

Llegó al cartel a última hora pero por su calidad y trayectoria se ha convertido en uno de los must obligados del cartel. No será la primera vez que actúe en el festival, ya que estuvo presente cuando todavía el recinto estaba en la Caja Mágica, pero mucho ha llovido desde entonces. Seguramente el protagonismo será para los temas de su disco del año pasado, Mata, pero también estamos convencidos de que el recinto se pondrá patas arriba cuando suene su brutal Paper Planes. Ya veréis…

PRIMAL SCREAM (SÁBADO 8. 21:50. STAGE 4. REGION OF MADRID)

Nunca hay que perder la oportunidad de ver a Bobby Gillespie y compañía encima de un escenario. Son pequeños instantes de historia musical que hay que disfrutar una y otra vez. Una banda que prácticamente se sacó de la manga, o al menos impulsó al estrellato, una nueva forma de hacer música con su extraordinario Screamadelica y que, tras 40 años de trayectoria, sigue siendo una referencia. Para muchos, el combo Liam Gallagher + Primal Scream hacen de la noche del sábado un combo imbatible.

SHINOVA (SÁBADO 8. 22:10. STAGE 4. OUIGO)

Aunque los nombres nacionales cada vez escasean más en el Mad Cool, siempre hay alguna propuesta interesante que rescatar del amplísimo cartel. En la segunda edición del festival madrileño, celebrada en la Caja Mágica en 2017, Shinova ya actuaron en el escenario más pequeño del recinto y éramos pocos los que nos acercamos a verles. Desde entonces, la banda de Berriz no ha dejado de crecer y ya son unos fijos en los festivales y salas de todo el país. Son una de nuestras debilidades y este año tampoco faltaremos a su concierto, a pesar del solape con dos poderosos nombres como M.I.A. y Primal Scream.