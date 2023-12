Mad Cool Festival presenta un avance de la próxima edición para 2024

Mad Cool festival es siempre motivo de celebración, sorpresa y cómo no, sabor al año que entra.

2024 está a la vuelta de la esquina y los festivales empiezan a sacar la artillería pesada. Sin duda, una de las batallas más intensas la celebran aquellos festivales que se acumulan en verano y que siempre generan mucha expectativa.

Hoy hemos podido acudir a la presentación del cartel, con la confirmación de al menos el 60% del cartel. El festival, como estaba previsto durará cuatro días, del 10 al 13 de julio incluido. Nos han confirmado que repetirá recinto respecto al año pasado y harán mejoras con el fin de mitigar los problemas de movilidad interna con más zonas de baño y menos escenarios que en la edición de 2023.

Pero realmente de lo que teníamos ganas era de saber el cartel, tras tantas quinielas y especulaciones. Aquí os comentamos cómo queda por el momento, con la distribución por días.

El cartel del Mad Cool Festival 2024

Sin duda alguna y con una clara presencia internacional, se trata de un cartel variado y con diversidad de estilos. Con Pearl Jam una vez más gobernando la línea principal, junto a Dua Lipa, Bring me the Horizon o Smashing Pumpkins, entre otros. No solo eso, diremos que cuenta con unas líneas intermedias de lo más apetecible con Mando Diao, Keane, Arlo Parks, Soccer Mommy, Garbage, Tom Odell, Greta Van Fleet o regresos como el de Avril Lavigne, que no ha visitado España en más de 20 años.

Os dejamos el cartel hasta ahora para que podáis analizarlo con detalle porque ante tal cantidad de nombres, es mucho mejor disfrutarlo con detenimiento.

Finalmente, los abonos saldrán a la venta de esta manera:

Preventa clientes Santander:

Si eres cliente Santander, del 12 de diciembre a las 12pm hasta el 15 de diciembre a las 11.59am se podrán adquirir los primeros abonos para Mad Cool 2024, disfrutando de un precio especial en www.santandersmusic.com

Preventa para Socixs con precio especial:

Si eres socix de Mad Cool, del 12 de diciembre a las 12am hasta el 15 de diciembre a las 11.59am se podrán adquirir los primeros abonos para Mad Cool 2024, disfrutando de un precio especial en www.madcooltickets.com

Preventa Santander y Preventa Socixs

Abono general – 195€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 427€ + gastos distribución.

Venta general

Abono general – 210€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 482€ + gastos distribución.