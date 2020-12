El activo productor y rapero Madlib tiene un proyecto en marcha junto a Four Tet. Se trata de un nuevo disco titulado Sound Ancestors que llegará al mercado en enero a través del sello Madlib Invazion.

Road of the Lonely Ones, el primer single del trabajo, ha sido estrenado en primicia en la radio británica y ya está disponible para escucha en los canales habituales.

En su perfil de Instagram, Four Tet ha explicado cómo surgió la oportunidad de colaborar con Madlib y cómo fue el proceso: “(Madlib) Me envió cientos de cortes de música durante un par de años. Durante ese tiempo me encargué de conectar todas las partes del álbum con mi visión“.