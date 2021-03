Parece ser que las docuseries se han puesto de moda, en parte quizás porque el público busca el equilibrio entre drama y realismo. Las docuseries se alimentan de los hechos y sus contextos para contar historias, con el fin de descubrir y profundizar las mentes de sus protagonistas, conocer sus antecedentes, sus contextos sociales y familiares, y descubrir los porqués de su trascendencia o éxito. Eso incentiva la curiosidad de la gente, porque al público le fascina fisgonear en la vida de los famosos. Muchas son las materias pues pueden juntarse una docuserie, desde historia, sociología y derecho, hasta psicología, ciencias forenses, psiquiatría, humor, etc.

Pero al margen de todo esto, las docuseries están calando hondamente en el inmenso mundo de la música. Sobre todo, por las bandas y sus miembros tienen muchas historias que relatar. Son muchísimos y cada cual tiene su propia idiosincrasia. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las bandas que a lo largo de la historia han generado influencias, legados, experiencias, escándalos, reacciones, todo frente a contextos muy determinados.

Madness, sin lugar a dudas, es una de esas bandas musicales que nacieron en el seno de una época muy convulsiva, pero que supieron encontrar su propio espacio en el interior de un universo repleto de competidores y personalismos. Buscaron diferenciarse a través de una fórmula de entretener diversa, diferente y divertida, con mucho humor, cierto sabor pop y ritmos exóticos.

Ambientada en una época de agitación social, cultural y política, Before We Was We: Madness by Madness ofrece parte de la visión cautivadora de esa Gran Bretaña de posguerra. El Ska, sin duda, fue la vía que permitió generar la identidad propia de Madness, aglutinando la música afroamericana, la modernidad imperante y los ritmos caribeños, fusionado con diversión, sátira y una imperiosa necesidad de crear algo nuevo.

En base a ello, Madness ha sabido aprovechar su fama y legado bajo la creación de un documental seriado en tres partes. En él se narra el auge de la banda que, desde su formación en 1976, ha cosechado 15 sencillos posicionados y 12 álbumes de estudio, diez de los cuales han sido top ten en el Reino Unido, ganando, además, multitud de premios, incluyendo un prestigioso Ivor Novello.

Según los comunicados de prensa, cada episodio de la docuserie, de una hora de duración, contará con imágenes originales, entrevistas con los miembros de la banda, tanto pasados como presentes, incluyendo a Chris Foreman, Mike ‘Barso’ Barson, Lee ‘Thommo’ Thompson, Graham ‘Suggs’ McPherson, Daniel ‘Woody’ Woodgate, Mark ‘Bedders’ Bedford y Carl ‘Chas Smash’ Smyth. Todos ellos serán testimonios directos de esa larga trayectoria de 40 años que ha sabido capturar las diversas agitaciones culturales y políticas con su música. El propio líder de la banda, Graham ‘Suggs’ McPherson, ha sido muy claro al respecto: “No recuerdo haber pensado que esta locura pulida iba a durar tanto. Es increíble cómo llegamos a convertir ese agujero de mierda que es ‘Camden Town’ en uno de los destinos turísticos más grandes del planeta”.

Before We Was We: Madness by Madness comenzará a emitirse el 1 de mayo a las 21 horas a través de AMC UK y el canal de televisión BT TV, un servicio de televisión por suscripción que se ofrece en el Reino Unido. Siena Pakington, directora de contenido de BT dijo: “Madness es una banda británica icónica con un gran número de seguidores dedicados, así que estamos encantados de llevar esta docuserie exclusivamente a nuestros clientes”. Los episodios de la docuserie estarán también disponibles bajo demanda a través de la app BT Player.

Los codirectores de la serie y coproductores de AMC UK son Ben Timlett y Bill Jones de Bill & Ben Productions. Los productores ejecutivos son Kevin Dickie, Harold Gronenthal, EVP, Programming & Marketing, AMC Networks International, Katy Ellis y Garry Blackburn de Anglo Management. Para finalizar cabe decir que Madness es hoy en día una de las bandas más grandes y queridas de la cultura británica. Entre sus numerosos temas destacan One Step Beyond, Baggy Trousers, It Must Be Love, Our House, House of Fun, entre otros, así como el musical Hit West End Musical Our House (2017) y sus inolvidables actuaciones en los festivales de Reading, Leeds, y Glastonbury.