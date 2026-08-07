Antes de que llegaran los éxitos, hubo un grupo de amigos de Camden Town grabándose a sí mismos sin guion, sin ensayos y sin más pretensión que contar cómo se habían conocido. Ese material, convertido en 1981 en el largometraje Take It Or Leave It, es el retrato más crudo y divertido que existe sobre el nacimiento de Madness. Ahora, cuatro décadas y media después, la película regresa completamente restaurada en 4K y vuelve a los cines del Reino Unido e Irlanda este otoño.

La noticia llega en un buen momento para revisitar los orígenes de una de las bandas británicas más queridas y longevas, esas que convirtieron el ska en banda sonora de toda una generación y que, contra todo pronóstico, siguen subiéndose a los escenarios casi cincuenta años después.

Sin guion, sin actores: así se rodó el documento fundacional de la banda

Take It Or Leave It no es un documental al uso ni tampoco una ficción convencional. Su director, Dave Robinson, fundador del sello Stiff Records, se puso detrás de la cámara por primera vez en su carrera para filmar una especie de falso documental sin una sola línea de guion escrito: los propios miembros de la banda se interpretaban a sí mismos, improvisando diálogos basados en hechos reales.

Delante de la cámara aparecían Suggs, Bedders, El Thommo, Chas Smash, Woody, Chrissy Boy y Barzo, reviviendo los momentos que marcaron su despegue: los cambios de formación, las broncas internas y los primeros conciertos que fueron forjando el característico Nutty Sound de la banda. El rodaje se llevó a cabo en localizaciones reales de Londres, incluido el mítico pub Dublin Castle de Camden, cuna de tantas bandas de la escena, y la banda sonora tiraba de clásicos como “One Step Beyond”, “Night Boat to Cairo”, “My Girl”, “Baggy Trousers” y “Embarrassment”.

La película tuvo un recorrido discreto en su estreno original: gustó a quien la vio, pero apenas llegó a las salas de cine y acabó teniendo más recorrido en formato doméstico que en pantalla grande.

La restauración: cines en octubre, estreno mundial con la banda y edición en Blu-ray

Ahora, el British Film Institute (BFI) ha llevado a cabo una restauración en 4K a partir de las únicas copias en 35mm que se conservaban del filme, recuperando también la mezcla de audio original en Dolby estéreo. El resultado volverá a los cines de Reino Unido e Irlanda el 2 de octubre de 2026 de la mano de BFI Distribution, con pases previos a partir del 30 de septiembre.

Ese mismo día, el 30 de septiembre, la sala NFT1 del BFI Southbank acogerá el estreno mundial de la restauración, con un coloquio posterior en el que participarán miembros de la banda. El relanzamiento en cines llega acompañado de un tráiler completamente nuevo y de un póster inédito en formato quad.

Una semana después, el 19 de octubre, llegará la edición en Blu-ray y DVD (Dual Format Edition), que supone además el primer lanzamiento del filme en Blu-ray. Entre los extras figuran el comentario en audio grabado en 2002 por Dave Robinson y Chris Foreman, nuevas entrevistas de 2026 con Suggs, Bedders y el propio Robinson recordando el rodaje, una recopilación de videoclips de la banda entre 1979 y 2022, un making of de la propia restauración, galerías con el tratamiento manuscrito original de Robinson, ambos tráilers (el de 1981 y el de esta reedición), subtítulos descriptivos en inglés y, en la primera tirada, un libreto con textos de Andrew Pulver y Johnny Mains y una reseña firmada por Neil Tennant.

El relanzamiento se suma a una serie de rescates de clásicos musicales que el BFI viene impulsando en los últimos años, como Dance Craze (1981), reeditado en 2023, o Slade in Flame (1975), que volvió a los cines en 2025.

De Camden Town al Nutty Sound: casi cinco décadas de Madness

La historia que cuenta Take It Or Leave It arranca en 1976, cuando un grupo de amigos del norte de Londres empezó a tocar bajo el nombre de The North London Invaders. El grupo acabaría rebautizándose como Madness, tomando el nombre de un tema del músico jamaicano Prince Buster, y fijando una formación clásica con Suggs a la voz, Mike Barson a los teclados, Chris Foreman a la guitarra, Lee Thompson al saxofón, Mark Bedford al bajo, Daniel Woodgate a la batería y Chas Smash a la trompeta y segunda voz. Su single de debut, “The Prince”, llegó en 1979, el mismo año que su primer álbum, One Step Beyond…, publicado por Stiff Records y germen de ese Nutty Sound que mezclaba ska, pop y humor muy británico.

Tras el éxito masivo de los primeros ochenta, con himnos como “Our House” o “Baggy Trousers” ya asentados en el imaginario popular británico, la banda vivió también sus tensiones: la salida de Mike Barson en 1984 y la posterior separación en 1986 dieron paso, años después, a una reunión que se convirtió en leyenda, la de Madstock en 1992, con 75.000 personas saltando al unísono en Finsbury Park. Desde entonces, con distintas idas y venidas, Madness no ha dejado de girar ni de grabar, y el año pasado su guitarrista Chris Foreman, uno de los protagonistas de Take It Or Leave It y coautor del comentario en audio de la edición restaurada, hizo público un diagnóstico de cáncer incurable que afrontó con el optimismo que le caracteriza. Que sea precisamente él quien vuelva a poner voz al origen de la banda en esta restauración añade una capa extra de emoción a un relanzamiento que, cuarenta y cinco años después, sigue hablando de las mismas siete personas que empezaron tocando por diversión en Camden Town.

▶ “Take It Or Leave It” — Madness | 2 de octubre de 2026 | BFI Distribution

¿Habéis visto alguna vez Take It Or Leave It en su edición original en VHS o DVD? ¿Qué momento de la historia de Madness os gustaría ver contado alguna vez en la gran pantalla?

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