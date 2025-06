Madonna anuncia el lanzamiento de «Veronica Electronica», un álbum de remixes inéditos de «Ray of Light»

Madonna ha sorprendido al mundo de la música con el anuncio del lanzamiento de Veronica Electronica, un álbum de remixes concebido en 1998 como complemento de su icónico Ray of Light, que verá la luz el 25 de julio de 2025. Este proyecto, archivado durante más de dos décadas, incluye ocho temas remezclados por productores legendarios y un demo inédito, además de formar parte de la exclusiva Silver Collection. Como adelanto, la Reina del Pop ha estrenado el single Skin (The Collaboration Remix Edit), mientras los fans especulan sobre posibles presentaciones en vivo.

El renacimiento de un proyecto perdido

Veronica Electronica nace de la visión de Madonna en 1998, cuando, tras el éxito arrollador de Ray of Light, imaginó un álbum de remezclas electrónicas que expandiera su incursión en la música dance. Producido en colaboración con William Orbit, el proyecto fue concebido como una extensión de la metamorfosis artística de la cantante, quien, tras convertirse en madre y explorar su espiritualidad, creó un alter ego inspirado en su nombre de confirmación católica, Verónica. Según Madonna, “hacer Ray of Light fue un momento seminal en mi vida como artista. Me adentré en la música electrónica con William Orbit y nació Veronica Electronica”. El álbum, que incluye remezclas inéditas de productores como Peter Rauhofer, Sasha, BT y Victor Calderone, fue archivado debido al éxito de Ray of Light, que vendió más de 16 millones de copias y ganó cuatro premios Grammy. Ahora, rescatado como parte de la Silver Collection, Veronica Electronica promete ser una celebración de la influencia de Madonna en la música electrónica.

Skin: Un adelanto electrizante

Para calentar motores, Madonna ha lanzado Skin (The Collaboration Remix Edit), un single de cinco minutos que fusiona su voz con un potente paisaje sonoro electrónico. Este tema, descrito como un “deep cut” bailable, da un primer vistazo a la energía de Veronica Electronica. Madonna no ha hecho declaraciones específicas sobre este single, pero su lanzamiento ha generado entusiasmo entre los fans, quienes lo ven como un regreso a sus raíces electrónicas. No se ha anunciado un videoclip para Skin, aunque Madonna compartió un video generado por inteligencia artificial en Instagram para promocionar el álbum, presentando a Veronica Electronica con la frase: “No soy real. Soy solo una inteligencia artificial, pero quiero decirles que el álbum estará pronto”. Hasta la fecha, no se han estrenado otros singles del proyecto.

¿Gira a la vista? Los planes de Madonna

Por el momento, Madonna no ha confirmado fechas de giras o presentaciones en directo para promocionar Veronica Electronica, ni en España ni en otros países. Sin embargo, la cantante ha insinuado que 2025 será un año activo, con rumores de nueva música y proyectos en el horizonte. Los fans españoles, que recuerdan con cariño su paso por el país hace menos de 2 años, en 2023, con sendos conciertos en Barcelona, esperan ansiosos novedades de la icónica cantante.

Un legado en evolución

Además de Veronica Electronica, Madonna está inmersa en la producción de una miniserie sobre su vida para Netflix, un proyecto que promete ofrecer una mirada íntima a su trayectoria. La cantante también ha defendido recientemente los derechos LGTBIQ+ y ha criticado las políticas de Donald Trump, reforzando su rol como activista. Veronica Electronica no solo es un regalo para sus seguidores, sino una prueba de su capacidad para reinventarse y mantener su relevancia en la industria. Con este lanzamiento, Madonna demuestra que su legado sigue vivo, conectando generaciones a través de su música innovadora.

Tracklist de Madonna – Veronica Electronica

Drowned World/Substitute for Love (Remix) Ray of Light (Remix) Sky Fits Heaven (Remix) Nothing Really Matters (Remix) Frozen (Remix) The Power of Good-Bye (Remix) Skin (The Collaboration Remix Edit) Gone, Gone, Gone (Original Demo)

La reina del pop: Una carrera sin igual

Madonna, conocida como la Reina del Pop, ha redefine el panorama musical desde su debut en 1983 con Madonna. Con más de 300 millones de discos vendidos, su discografía incluye obras maestras como Like a Virgin (1984), True Blue (1986), Like a Prayer (1989) y Ray of Light (1998), que marcaron hitos en la cultura pop. Su habilidad para fusionar géneros, desde el pop y la electrónica hasta el dance y el rock, junto con su provocadora imagen, la ha convertido en un ícono global. A lo largo de su carrera, ha ganado siete premios Grammy y ha influido en generaciones de artistas.

Álbumes como Erotica (1992), Bedtime Stories (1994) y Confessions on a Dance Floor (2005) reflejan su versatilidad, mientras que su activismo por los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ ha consolidado su impacto cultural. Actualmente, Madonna trabaja en una secuela de Confessions on a Dance Floor con el productor Stuart Price, lo que sugiere que Veronica Electronica es solo el comienzo de una nueva etapa creativa.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.