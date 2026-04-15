Madonna reactiva la pista de baile con «Confessions II», su esperado regreso al pulso electrónico

Madonna vuelve a poner el foco en la pista de baile con Confessions II, la secuela directa de su icónico Confessions on a Dance Floor de 2005, que verá la luz el próximo 3 de julio. Tras meses de insinuaciones —incluida la limpieza completa de su Instagram y una bio que citaba el verso “Time goes by so slowly…”— la artista confirma por fin un proyecto que llevaba rondando desde 2024, cuando compartió imágenes en el estudio junto a Stuart Price, productor clave de aquella era dorada del pop electrónico.

El anuncio llega acompañado de la portada del álbum y un teaser con un fragmento de la nueva canción “I Feel So Free”, que apunta a un retorno sin complejos al hedonismo clubbing. En un comunicado, Madonna explica la filosofía detrás del disco: “Cuando Stuart Price y yo empezamos a trabajar en este disco, este fue nuestro manifiesto: debemos bailar, celebrar y rezar con el cuerpo. La pista de baile es un espacio ritual, un lugar donde conectas con tus heridas y tu fragilidad. Ravear es un arte”.

La artista también reivindica el poder transformador del sonido: “La repetición del bajo no solo la oímos, la sentimos. Altera nuestra conciencia y disuelve el ego y el tiempo”. Un enfoque que encaja con su regreso a Warner Records, sello con el que publicó todos sus álbumes entre 1983 y 2008 y al que volvió oficialmente el año pasado.

Desde Madame X (2019), Madonna ha mantenido viva su presencia con recopilatorios de remezclas como Finally Enough Love y Veronica Electronica, además de colaboraciones con Beyoncé, Fireboy DML, Sam Smith o la dominicana Tokischa, con quien reimaginó “Hung Up”. También ha sido protagonista involuntaria de un biopic cancelado que, según se rumorea, aparecerá como trama en la segunda temporada de The Studio en Apple TV+.

Con Confessions II, todo apunta a que Madonna quiere recuperar el espíritu celebratorio de su etapa más influyente en la música de baile, reivindicando la pista como un espacio de comunión, resistencia y liberación. Un regreso que, más que nostalgia, promete una actualización del legado que la convirtió en un icono global.

Madonna: cuatro décadas reinventando el pop sin mirar atrás

Desde su debut homónimo de 1983, Madonna ha construido una de las carreras más influyentes de la música moderna. Con discos esenciales como Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer, Ray of Light o Confessions on a Dance Floor, ha redefinido el pop en múltiples ocasiones, explorando desde el dance y el house hasta la electrónica espiritual o el art-pop político. Su capacidad para anticipar tendencias, colaborar con productores visionarios y convertir cada era en un manifiesto estético la ha mantenido en la vanguardia durante más de 40 años. A lo largo de su trayectoria ha firmado himnos como “Like a Prayer”, “Vogue”, “Frozen”, “Hung Up” o “Music”, además de giras mastodónticas que han marcado la cultura pop. Confessions II se suma ahora a una discografía que sigue expandiéndose sin perder la ambición ni la voluntad de riesgo que siempre la han definido.

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