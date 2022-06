Madrid celebrará por todo lo alto el Día Europeo de la Música 2022

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha preparado con mimo un programa para celebrar el Día Europeo de la Música, cuyos protagonistas son la música, los artistas y los profesionales del sector. Del 2 al 30 de junio se podrá disfrutar de esta fiesta cultural integradora con artistas de reconocida trayectoria profesional, exposiciones, cine y conferencias. El centro neurálgico de la de la programación estará en Matadero Madrid y también habrá propuestas en otros centros y espacios de la ciudad.

«God only knows why I live without you«. O, lo que es lo mismo: solo Dios sabe por qué vivo sin ti. Este verso de la canción ‘God only knows‘, de The Beach Boys, podría utilizarse para preguntarnos por todos esos momentos en los que dejamos que la vida suceda sin una banda sonora que la acompañe. Sentida esa ausencia o no, lo cierto es que la música goza de una omnipresencia que se adhiere a nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con las personas, estableciendo un manto de palabras con sonidos que aderecen tanto lo rutinario como lo extraordinario.

Estreno mundial de The National: The Light Years de MacIndoe

El programa del Día Europeo de la Música contempla el estreno mundial de la exposición fotográfica sobre la banda The National. The Light Years es una muestra inédita firmada por el fotógrafo edimburgués Graham MacIndoe en la que se reflejan las más de dos décadas de trabajo junto al grupo de Ohio. La Central de Diseño en Matadero Madrid albergará del 2 al 30 de junio fotografías tan íntimas como notorias sobre la vida en la carretera o encima de un escenario y todas las circunstancias que la rodean. Uno de los platos fuertes en torno a esta exposición será la masterclass que MacIndoe ofrecerá (previa inscripción y sin coste) la mañana del 7 de junio en central de Diseño.

Conciertos en la Plaza de Matadero con la colaboración de MondoSonoro

El fin de semana del 18 y 19 de junio, en colaboración con la publicación especializada MondoSonoro, se desarrollará en Matadero Madrid una plaza musical para disfrutar de una programación diversa, divertida y de calidad. Una agenda de conciertos que dará cabida al mayor número de estilos posibles, como el pop electrónico de La Casa Azul; el rock de Sexy Zebras, o el pop de autor de Soledad Vélez.

Destacan además los homenajes a grandes figuras de la industria de la música. El primero, será el homenaje a The Beach Boys, liderado por Germán Salto. El segundo, será a Joan Manuel Serrat y su emblemático álbum «Mediterráneo«. Dos actuaciones únicas que contarán con una cuidada selección de artistas que repasarán algunas de las mejores canciones de estos dos iconos.

También habrá hueco para reivindicar los supergrupos de nueva hornada como The riders of canyon, liderado por Joana Serrat. Se ensalzará, por supuesto, a los nuevos valores del sonido Madrid y se contribuirá a la difusión del buen saber hacer de una selección de músicos callejeros.

Cine, música clásica y conferencias

Cineteca Madrid se suma a la fiesta haciendo que su temática mensual gire en torno a las Musicalidades. Se proyectarán cintas que son el puro reflejo de existencias tan ejemplares como singulares, épocas pasadas, movimientos sociales o relatos divertidos (y animados) para público infantil. Una amplia programación que busca reflexionar sobre las cualidades musicales del montaje y el estrecho vínculo del cine con el archivo y la representación de la historia de la música popular.

Atendiendo al día oficial de la celebración, 21 de junio, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un recital en el Templo de Debod (Distrito Moncloa-Aravaca) con un doble propósito: conmemorar el 50 aniversario de la llegada del templo a la ciudad y poner en valor la música gratuita en la calle.

Sesiones de electrónica y conciertos en los distritos

El jueves 23, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque ofrecerá una cuidada selección musical que será el reflejo, una vez más, de la contemporaneidad e innovación de sus propuestas. Para ello, convoca en su Patio Sur a dos de las referencias más inteligentes y excitantes de la actual escena electrónica, ambas llegadas del Reino Unido y por vez primera en Madrid: la artista y performer Aya y el dúo formado por los hermnos Tom y Ted Rusell, Overmono.

El programa 21distritos ofrecerá actuaciones musicales sin coste para que vecinos, amantes de la música y curiosos disfruten de un repertorio de conciertos ecléctico y variado además de talleres formativos para los más jóvenes el fin de semana del 18 y 19 de junio.

La orquesta clásica Matritum Cantat, en colaboración con AIE (Artistas en Ruta), celebrará dos conciertos. Serán espontáneos, al aire libre y tendrán al público como «artista invitado». Por su parte, el grupo barcelonés Medalla aterriza en Tetuán para demostrar la personalidad de sus propuestas a base de heavy metal, punk, pop o psicodelia para ponerlos al servicio de sus canciones.

Pero hay más: The Urban Roosters, creadores de la competición FMS (Freestyle Master Series) impartirán dos talleres. El primero, el fin de semana del 18 y el 19, ofrecerán un taller de expresión de emociones a través del rap. El día 26, la temática del taller estará basada en las improvisación, sus claves y técnicas necesarias.

El 24 de junio, la banda del Capitán Corchea (liderada por José Luis Gutiérrez) presenta el álbum «La Contraria» en un espectáculo dirigido a público familiar.

Por su parte, una selección de Juntas Municipales de Distrito ofrecerá programación gratuita el mismo 21 de junio. Los distritos y los centros culturales en los que se podrá disfrutar de la festividad del Día Europeo de la Música son: Centro Cultural Galileo (Chamberí); Centro Cultural La Vaguada (Fuencarral-El Pardo); Plaza Daoiz y Velarde (Retiro). También, el Anfiteatro Parque Agustín Rodríguez Sahagún, el Centro Cultural Eduardo Úrculo y el Centro Sociocultural José de Espronceda en Tetuán.

Innovadora propuesta visual en MAD

En Matadero Madrid, Madrid Artes Digitales (MAD) celebra el día Europeo de la Música con una innovadora propuesta audiovisual, con música de la mano del colectivo Jokkoo y proyecciones inmersivas generadas a tiempo real por los artistas visuales Jordi Massó y Marcel Bago.

Jokkoo es un colectivo artístico musical que nació con la intención y la necesidad de investigar y difundir el sonido electrónico más contemporáneo y la escena vanguardista del continente africano y su diáspora. Sus integrantes Baba Sy y MobDj, invitan a explorar desde el urban house, hasta el gcom pasando por el kwaito o el afro-disco.

Jordi Massó y Marcel Bago, artistas visuales especializados en videomapping y visuales a tiempo real, introducen en un viaje inmersivo creando una escena única y totalmente nueva alrededor del espectador.

Las sesiones serán los días 20 y 21 de junio, de 21:00h a 00:00h. El precio 9.90€ + gastos de gestión.

Un cartel con colores vibrantes y entusiastas

El arte con el que el Día Europeo de la Música presenta su programación llega de la mano de Valeria Palmeiro, más conocida como Coco Dávez. «La obra muestra parte de lo que podremos encontrar el día de la música representado a su vez con colores vibrantes y entusiastas mezclados con tonos más oscuros intensos, viaje al que nos lleva la propia música», cuenta la propia artista. Dávez combina en sus trabajos fotografía, diseño, pintura e ilustración, y cuenta con varios premios de reconocimiento internacional, como la lista ‘Forbes 30 Under 30’ por su perfil influyente dentro del mundo del arte y de la cultura.

Su colorido universo ha llamado la atención de múltiples marcas con las que ha colaborado como Chanel, Netflix, Kenzo, Disney, Prada, Shiseido o Jean Paul Gaultier, y ha expuesto su obra en ciudades como Londres, Hong Kong, París, Queensland, Miami, Lisboa, Santiago de Chile, Bruselas, así como gran número de ciudades por toda España.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!