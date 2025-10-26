Magdalena Bay sigue expandiendo su universo pop con dos nuevas joyas: «Human Happens» y «Paint Me A Picture»

El dúo de synth-pop Magdalena Bay, formado por Mica Tenenbaum y Matthew Lewin, vuelve a sorprender con el lanzamiento de Human Happens y Paint Me A Picture, dos temas que refuerzan su narrativa sonora en constante evolución. Publicados el 17 de octubre de 2025, estas canciones se presentan como una “sucesora espiritual” de su aclamado segundo álbum Imaginal Disk (2024), que consolidó al dúo como una de las propuestas más innovadoras del pop experimental actual.

Human Happens se desliza entre capas de pop progresivo y texturas glitch, con un bajo cinético que se expande en un coro envolvente. Por su parte, Paint Me A Picture apuesta por una atmósfera más introspectiva, con sintetizadores espectrales y una batería galopante que recuerda a los momentos más oníricos de Mercurial World (2021). Ambos temas fueron escritos y producidos por Tenenbaum y Lewin, con colaboraciones puntuales de Nick Villa en la batería y Myles Sweeney al piano.

Este nuevo lanzamiento llega tras el doble sencillo Second Sleep / Star Eyes, publicado en septiembre, y anticipa un proyecto audiovisual vinculado a Imaginal Disk, aún sin fecha confirmada. Además, Magdalena Bay se embarcará en una extensa gira por Norteamérica en otoño de 2025, seguida de fechas en Reino Unido y Europa en febrero de 2026, incluyendo paradas en Londres, París, Berlín, Ámsterdam y más.

Del dormitorio al estrellato indie: así ha crecido Magdalena Bay

Desde su formación en 2016, Magdalena Bay ha recorrido un camino singular dentro del pop electrónico. Originarios de Miami y actualmente establecidos en Los Ángeles, Mica Tenenbaum y Matthew Lewin comenzaron publicando mixtapes caseros bajo el nombre Mini Mix Vol. 1–3, caracterizados por su estética de pantalla verde y duración breve, que rápidamente captaron la atención de la escena DIY. Su primer EP relevante, A Little Rhythm and a Wicked Feeling (2020), ya mostraba una inclinación por el pop maximalista y las estructuras impredecibles, influenciados por artistas como Charli XCX, Grimes y Chairlift.

El salto definitivo llegó con Mercurial World (2021), editado por Luminelle Recordings, un álbum conceptual que exploraba la fugacidad del tiempo y la identidad digital. Con temas como Chaeri, Secrets (Your Fire) y You Lose!, el disco fue aclamado por medios como Pitchfork y The Line of Best Fit por su ambición estética y cohesión sonora. En 2024, el dúo redobló su apuesta con Imaginal Disk, lanzado por Mom + Pop, un trabajo más oscuro y narrativo que incluye piezas como Death & Romance, Fear, Sex y Angel on a Satellite. Este álbum no solo consolidó su estatus como referentes del pop experimental, sino que también abrió la puerta a colaboraciones con artistas como Grimes y Justin Raisen, y a una expansión internacional que ahora se materializa en su próxima gira europea.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.