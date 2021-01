La polifacética artista Maika Makovski lanza hoy, tras cinco años de ausencia, Reaching Out To You, primer sencillo adelanto de su próximo trabajo.

Se trata de una canción que habla de la necesidad de conectar con la gente que tenemos lejos y que echamos de menos, de comunicarse en tiempos de soledad. En ella participan Maika (voz, guitarras, sintetizador y melotron), Howe Gelb (voces), Martxel Arkarazo (bajo), James Peter (batería), Adrián Seijas (batería, guitarra, coros) y Xisco Rojo (guitarra, coros).

Luminoso, ruidoso, de texturas, nacido para sorprender y agitar al oyente, el single es una buena muestra del álbum, MKMK, grabado entre Arizona y El País Vasco, que se publicará el 28 de mayo y que desde hoy se puede reservar aquí.

Además, viene acompañado de un videoclip dirigido por David Iñurrieta (Biznaga, Wild Honey, Terrier) que también podéis disfrutar a continuación.