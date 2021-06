Maisie Peters ficha por el sello de Ed Sheeran para su próximo disco

Además de ser uno de los músicos más exitosos del panorama internacional, Ed Sheeran también quiere labrarse un reconocimiento como descubridor de talentos musicales. Para ello, a través de su sello Gingerbread Man Records, ha anunciado el fichaje de Maisie Peters, que publicará su álbum debut You Signed Up For This el próximo 27 de agosto.

Antes de eso, el 2 de julio escucharemos el primer adelanto Psycho, que Peters compuso conjutamente con el propio Sheeran y Steve Mac. “Firmar con Gingerbread ha sido un sueño hecho realidad. Crecí siendo inspirada y asombrada por Ed, como muchos otros niños de 13 años que escucharon ‘Lego House’ por primera vez, por lo que es increíble y difícil de creer que me haya convertido en una chica de 21 años que, desde este momento, puede llamarle a él y a todo el equipo de Gingerbread amigos, familiares y mentores de por vida“, afirma la cantante con mucha emoción por este gran paso en su carrera.

En cuanto a Sheeran, también ha tenido palabras más que positivas hacia su nuevo fichaje. “Es una artista muy especial que continúa impulsando su narración en nuevas direcciones. Tuvimos unas cuantas sesiones de composición estupendas juntos y a partir de ahí supe que tenía que trabajar con ella. No puedo esperar a que escuchéis su álbum debut“, asegura.

Para que la vayáis conociendo, podéis ver su reciente videoclip para John Hughes Movie a continuación. Mientras, Sheeran estrenará su primera canción inédita en cuatro años la semana que viene.