Major Lazer se pasan al español en su nuevo single “Diplomatico”

Major Lazer publican su tema en español Diplomatico, con la colaboración de la emergente superestrella de la música latina, Guaynaa. Este nuevo tema viene acompañado de un videoclip dirigido por Sam Sulam y filmado en Miami. Además, la pista supone un nuevo adelanto de Music Is The Weapon (Reloaded), la edición Deluxe del último álbum del grupo y que verá la luz el 26 de marzo.

El videoclip de Diplomatico es una obra maestra cómica y cinematográfica que hará reír a los fans de principio a fin. El vídeo realmente captura las personalidades divertidas de Diplo, Walshy Fire, Ape Drums y, por supuesto, Guaynaa. Filmado en el famoso Gulfstream Park, el video relata lo que sucede cuando el dueño de un caballo de carreras interpretado por Walshy Fire descubre que su mejor jinete, Diplo, no está y no tiene más remedio que sustituirlo por su mozo de cuadra, Guaynaa.

Music Is The Weapon fue lanzado en octubre del pasado año y recibió la aclamación de la prensa. Cinco años después de Peace Is The Mission y de innumerables giras mundiales, el álbum destaca el enfoque completamente global del grupo. Music Is The Weapon incluye canciones en cinco idiomas y presenta colaboraciones con estrellas de todo el mundo, incluidos Nicki Minaj, J Balvin, Marcus Mumford, Paloma Mami, Khalid, Alessia Cara o Skip Marley, además de colaboradores de toda la vida, como Anitta y Busy Signal.

Major Lazer es el trío de baile global de Diplo, Walshy Fire y Ape Drums. Llamado así por el testaferro ficticio del grupo, un comando de la Guerra Zombie de Jamaica con un solo brazo, la misión de Major Lazer es liberar el universo con música. La banda ha lanzado tres álbumes aclamados, Guns Don’t Kill People … Lazers Do de 2009, Free The Universe de 2013 y Peace Is The Mission de 2015, con “Lean On” con DJ Snake y MØ, una de las canciones más exitosas de todos los tiempos.

MAJOR LAZER – DIPLOMATICO

También disponible en diversas plataformas digitales.