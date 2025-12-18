Mallorca Live 2026 se prepara para una edición histórica con Cypress Hill, The Prodigy y David Guetta

El festival más importante de las Islas Baleares vuelve con fuerza en su novena edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el recinto de Calvià, con una gran Closing Party el domingo 14 encabezada por David Guetta. La organización ha confirmado un cartel que mezcla leyendas internacionales con lo mejor de la escena nacional. Entre los nombres más destacados figuran Cypress Hill, pioneros del hip hop mundial, y The Prodigy, referentes absolutos de la electrónica y el big beat. A ellos se suman The Libertines, The Wombats, y una larga lista de artistas españoles como Aitana, Viva Suecia, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Plazuela, León Benavente, Lia Kali, Rusowsky, Standstill y Ultraligera.

El festival apuesta por una experiencia mejorada: dos jornadas intensas con horarios diseñados para que los cabezas de cartel no se solapen, un aforo máximo de 25.000 personas por día y nuevas zonas como Terraza, Golden y Premium. Además, el Escenario La Plaza refuerza su protagonismo en la electrónica con nombres como Adriatique, Pional, Dark Places y Natascha Polké. La promotora también se transforma en La Isla & Co., con planes de expansión hacia Madrid y Argentina.

La cita mallorquina no solo será un despliegue musical, sino también cultural, con actividades paralelas en lugares emblemáticos de la isla y una campaña que celebra la tradición mediterránea bajo el lema Compartim. Con más del 50% del aforo ya vendido, Mallorca Live 2026 promete ser una edición inolvidable que marcará el rumbo hacia su décimo aniversario.

Cypress Hill: tres décadas de hip hop con sello propio

Cypress Hill son historia viva del hip hop. Formados en 1988 en South Gate, California, por B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y más tarde Eric Bobo, el grupo se convirtió en pionero al introducir influencias latinas en sus rimas y abrir el camino para que el español tuviera un lugar en el rap estadounidense. Su debut homónimo Cypress Hill (1991) fue un éxito inmediato, alcanzando doble platino en Estados Unidos. Pero el verdadero golpe llegó con Black Sunday (1993), que debutó en el número uno del Billboard y vendió más de 3,4 millones de copias solo en EE. UU., gracias a himnos como Insane in the Brain.

A lo largo de su carrera, han publicado diez álbumes de estudio, entre ellos Temples of Boom (1995), Skull & Bones (2000), Till Death Do Us Part (2004), Rise Up (2010) y Elephants on Acid (2018). Su estilo, marcado por bases oscuras y letras que exploran la vida urbana, la marihuana y la política, les convirtió en una referencia cultural más allá de la música. Han vendido millones de discos en todo el mundo y siguen siendo una influencia clave para nuevas generaciones de artistas. Su legado se mantiene vivo en festivales como Mallorca Live, donde su presencia garantiza un viaje directo a las raíces del hip hop.

The Prodigy: los arquitectos del big beat británico

Desde su formación en Essex en 1990, The Prodigy han redefinido la música electrónica con una energía que mezcla rave, techno y guitarras rock. Liderados por Liam Howlett junto al carismático Maxim y el inolvidable Keith Flint, la banda debutó con el EP What Evil Lurks (1991) y pronto se consolidó con discos como Experience (1992) y Music for the Jilted Generation (1994). Su explosión mundial llegó con The Fat of the Land (1997), un álbum que vendió más de 10 millones de copias y dejó clásicos como Firestarter y Breathe.

La discografía de The Prodigy incluye siete álbumes de estudio, entre ellos Always Outnumbered, Never Outgunned (2004), Invaders Must Die (2009), The Day Is My Enemy (2015) y No Tourists (2018). Su sonido agresivo y su puesta en escena incendiaria les convirtieron en cabezas de cartel habituales de festivales internacionales. Tras la muerte de Keith Flint en 2019, la banda decidió continuar, manteniendo vivo su legado y demostrando que su música sigue siendo un grito de resistencia y energía. Su regreso a Mallorca Live será una oportunidad única para revivir la intensidad de un grupo que cambió para siempre la electrónica británica y global.

