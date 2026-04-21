Man/Woman/Chainsaw encuentran su golpe definitivo con “Nosedive” y anuncian su esperado debut «Cannonball»

La banda londinense Man/Woman/Chainsaw por fin ha puesto fecha a su primer largo: Cannonball llegará el 7 de agosto tras meses de expectación y una colección de singles que han ido cimentando su reputación como uno de los proyectos más imprevisibles y estimulantes de la nueva escena británica. Para celebrarlo, el sexteto presenta “Nosedive”, un tema que condensa a la perfección su mezcla de art‑punk bailable, pulsión emocional y ese caos orquestal que les ha convertido en una de las apuestas más firmes del circuito independiente británico.

“Nosedive” vuelve a contar con la producción de Seth Evans y Margo Broom, responsables también de “Only Girl”, y se despliega como un viaje de cinco minutos y medio donde sintetizadores, cuerdas y percusión se arremolinan hasta un clímax que pide pista de baile. Según explicó la cantante y teclista Emmie‑Mae, “es una canción sobre desear al mismo tiempo consuelo y libertad dentro de una relación, usando la metáfora de un pájaro herido que necesita refugio”. Añadió además que “la convertimos en un tema bailable y optimista, lo que hace que el tono cambie como si encontraras la manera de levantarte y volar”.

El álbum incluirá once cortes, entre ellos “Only Girl”, “Canyons”, “Goddamn, Lizard Man!”, “Lighter”, “Nosedive”, “Get Up And Dance”, “Snakebite”, “Flick Of The Wrist”, “The Thing”, “Still Angry” y “Something Else To Give”. Una colección que, a juzgar por la energía expansiva de su EP Eazy Peazy —aclamado por su “fusión de grandes cuerdas y pianos con un caos rock más tradicional” y por un sonido que “prácticamente chisporrotea de energía juvenil”— promete llevar su propuesta a un nuevo nivel.

Además, Man/Woman/Chainsaw se preparan para un verano cargado de festivales —Latitude, Deer Shed, Rock Werchter— y una gira europea que culminará en el Electric Ballroom de Londres el 7 de octubre. Un calendario que confirma que su ascenso no es casualidad, sino el resultado de una identidad sonora tan ambiciosa como inconfundible.

Man/Woman/Chainsaw: una trayectoria que avanza a golpe de riesgo y energía expansiva

Desde su irrupción en 2024 con el EP Eazy Peazy, Man/Woman/Chainsaw han construido una reputación basada en la intensidad, la experimentación y una puesta en escena que combina cuerdas, pianos y guitarras en un torbellino de art‑punk orquestal. Su fichaje por Fiction Records en 2025, impulsado por el impacto de “Only Girl”, marcó el inicio de una etapa de crecimiento que ahora cristaliza en Cannonball, su primer álbum. Con influencias que van del DFA al post‑punk contemporáneo, el sexteto londinense ha sabido convertir el caos en virtud, apostando por composiciones expansivas y emocionalmente directas. Su presencia en festivales de referencia y su inclusión en la lista de NME de artistas esenciales para 2025 consolidan a la banda como una de las propuestas más prometedoras del panorama indie británico.

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