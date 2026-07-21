Con la cuenta atrás para su debut ya en su recta final, Man/Woman/Chainsaw han decidido enseñar la última carta de la baraja. El sexteto londinense ha compartido «Something Else to Give», el tema que cierra Cannonball, su primer álbum, que llegará el 7 de agosto vía Fiction Records. Es el cuarto adelanto del disco, tras una serie de singles que ya recogimos en CrazyMinds cuando anunciaron el álbum con «Nosedive», y que se suma a los que ya presentamos con «Only Girl» y su fichaje por Fiction Records.

El cierre perfecto: así suena el desgaste emocional en «Something Else to Give»

«Something Else to Give» es, según la propia banda, la pieza más expansiva emocionalmente de todas las que han compartido hasta ahora de Cannonball. Escrita por la co-vocalista y cofundadora Vera Leppänen, la canción habla del desgaste de dar más de lo que se recibe en una relación. «Something Else to Give es una canción sobre el amor y la decepción», ha explicado Leppänen. «Habla de esforzarte por alguien que no corresponde a ese esfuerzo». La compositora ha detallado también el proceso creativo: «la escribimos casi de un tirón; se sintió muy orgánico e intuitivo, y de inmediato nos pareció el cierre obvio para el álbum».

El tema, grabado bajo la producción de Margo Broom (Fat White Family, Big Joanie) y Seth Evans (Geordie Greep, Black Midi), condensa la capacidad del grupo para construir art-rock intrincado y a la vez pegadizo, sin sacrificar su sensibilidad emotiva. El lanzamiento llega además acompañado de una buena noticia comercial: Cannonball ha sido confirmado como Álbum del Mes de agosto por Rough Trade, la influyente cadena de tiendas independientes británica.

Cuatro singles y una gira que no para: el camino hacia «Cannonball»

«Something Else to Give» cierra una campaña de adelantos que ha incluido también «Goddamn, Lizard Man!» y «Get Up And Dance», y que ha ido construyendo una expectación notable en torno al debut. El álbum, de 11 canciones, se completará con «Canyons», «Lighter», «Snakebite», «Flick of the Wrist», «The Thing» y «Still Angry». Para celebrar la publicación, la banda ha anunciado además una serie de instores por el Reino Unido durante agosto, con paradas en varias tiendas Rough Trade (Londres, Bristol, Nottingham, Liverpool) y en locales independientes como Resident Records (Brighton) o The Fighting Cocks (Kingston).

El grupo también pisará suelo español antes del lanzamiento del disco: el 27 de agosto actuarán en el Canela Party de Torremolinos, festival del que ya hablamos en CrazyMinds al repasar su cartel de 2026. Después llegará una gira de headline por Reino Unido e Irlanda en septiembre y octubre, con paradas en Belfast, Dublín, Mánchester, Leeds, Newcastle, Glasgow y Sheffield, entre otras ciudades.

De las salas de Londres a Fiction Records: la escalada de Man/Woman/Chainsaw

Man/Woman/Chainsaw llevan varios años curtiéndose en el circuito de directos londinense, donde se ganaron fama por un sonido idiosincrásico que mezcla art-rock orquestal con la energía del punk, en la estela de referentes como Black Country, New Road, aunque con menos teatralidad y un punto más accesible para la radio. Ese trabajo de base cristalizó primero en su fichaje por Fiction Records (sello histórico que ha albergado a The Cure, St. Vincent o The Horrors) y en una serie de singles, como «MadDog», que fueron consolidando su reputación como una de las bandas más estimulantes de la nueva escena británica.

«Something Else to Give» llega, por tanto, como el cierre lógico de ese proceso: no solo remata la campaña promocional de Cannonball, sino que resume en una sola canción el salto artístico que ha dado la banda entre 2025 y 2026, de las salas pequeñas a convertirse en una de las apuestas más firmes de Fiction Records para este año. La confirmación como Álbum del Mes de Rough Trade certifica, además, que esa apuesta también está calando fuera del circuito puramente musical.

▶ «Something Else to Give» — Man/Woman/Chainsaw | 7 de agosto de 2026 | Fiction Records (de «Cannonball»)

¿Qué single de «Cannonball» os ha convencido más hasta ahora: la contundencia de «Nosedive» o la vulnerabilidad de «Something Else to Give»? ¿Iréis a verles a alguna de sus fechas españolas o británicas? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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