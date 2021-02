Manchester Orchestra anuncian su nuevo álbum, The Million Masks Of God, cuya fecha de publicación está prevista para el 30 de abril de 2021 a través de Loma Vista Recordings.

Junto al esperado anuncio, nos llega el primer adelanto, Bed Head, tema que viene acompañado con un videoclip dirigido por Andrew Donoho en el que se ve una casa conquistada por un espectral Andy Hull. “Bed Head son dos viejos amigos que existen en dos realidades separadas”, explica Hull. “Es una conversación sobre las vidas que vivieron, las consecuencias de sus decisiones y el propósito de tratar ser mejores”. Con unos efectos especiales similares a los de un Poltergeist, esta mini película sobrenatural que es Bed Head se posiciona directamente como uno de los vídeos más célebres de la banda.

Coproducido por el dúo de compositores principales de Machester Orchestra, Hull y Robert McDowell, Catherine Marks (PJ Harvey, The Killers) y Ethan Gruska (Phoebe Bridgers), The Million Masks Of God presenta un nivel aún mayor del enfoque épico del sonido que la banda con sede en Atlanta ha forjado en los últimos años. Este sexto álbum encuentra a Hull, McDowell, Tim Very (batería) y Andy Prince (bajo) esforzándose implacablemente para crear un trabajo que supere el alcance y los límites de cada lanzamiento anterior en un esfuerzo por crear su disco más imponente hasta la fecha.

The Million Masks Of God se puede ver, en cierto modo, como el segundo álbum de la banda después del renacimiento con Black Mile y su perfecto sucesor. “Si Black Mile era la idea de ‘desde el nacimiento hasta la muerte’, este nuevo álbum realmente sería sobre ‘desde el nacimiento hasta más allá’, enfocándose en los altibajos de la vida y explorando lo que podría suceder después“, explica Hull.

Manchester Orchestra comenzaron el proyecto con la intención de crear “movie albums” muy bien tejidos, diseñados para ser escuchados en secuencia y en una sola sesión, con las canciones trabajadas en conjunto para contar una narrativa audaz y larga. The Million Masks Of God explora la historia del encuentro de un hombre con un ángel de la muerte mientras le muestra varias escenas de su vida. Algunos momentos que presencia son buenos, otros malos, otros difíciles, otros encomiables; en otras palabras, representan una vida completamente normal. Aunque inicialmente se basó en un personaje ficticio, el álbum comenzó a absorber estas emociones en tiempo real cuando el padre de McDowell entró en la parte más difícil de su lucha contra el cáncer y finalmente perdió la batalla en 2019. “Comenzó como algo abstracto, pero a medida que la lucha del padre de Robert contra el cáncer se hizo más y más dura en los últimos años, comencé a hacer paralelismos en mi mente con lo que realmente estaba escribiendo”, explica Hull.

The Million Masks Of God es el testimonio de su dúo de compositores: el vínculo que les permite tomar algo tan trágicamente personal y convertirlo en un arte revelador, comunitario, compasivo y sin límites. “En cierto modo, el dolor siempre te definirá, pero estar juntos y crear algo significativo a partir de todas las dificultades ha sido la herramienta más útil que he encontrado”, confiesa Hull.