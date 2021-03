Manchester Orchestra publica su nuevo single “Keel Timing”

La banda estadounidense de indie rock Manchester Orchestra ya anunció que lanzará su nuevo álbum el próximo 30 de abril, y ahora comparte nuevo single, el último que compartirán antes del esperado lanzamiento.

El cantante del grupo de Atlanta, Andy Hull, nos habla sobre este nuevo single “’Keel Timing’ sirve como una precuela de ‘Bed Head’. Es una investigación interna aislada sobre el crecimiento personal. Intentando decidir qué crecimiento es positivo y qué crecimiento es negativo. ¿Y dónde aterrizamos después de esa investigación?”

Keel Timing es el segundo de los singles que comparte la banda formada en 2004, ya que el mes pasado nos mostraron Bed Head junto a la noticia del lanzamiento del álbum, como os contamos aquí.

Este nuevo álbum que publicarán el próximo mes bajo el título de The Million Masks Of God se lanzará a través de Loma Vista Recordings. The Million Masks Of God es el sexto álbum de la banda, su anterior álbum se lanzó en 2017, A Black Mile to the Surface.

Este es el tracklist completo de este nuevo álbum tan esperado:



01. Inaudible

02. Angel Of Death

03. Keel Timing

04. Bed Head

05. Annie

06. Telepath

07. Let It Storm

08. Dinosaur

09. Obstacle

10. Way Back

11. The Internet

MANCHESTER ORCHESTRA – KEEL TIMING