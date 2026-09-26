Mandrake Handshake han anunciado Laputa, su segundo álbum, previsto para el 29 de enero de 2027 vía Tip Top Recordings. Junto al anuncio, el colectivo londinense-oxoniense ha publicado “The Tether / Modulo 5”, single en dos partes que sirve de primer adelanto del disco y que ya está disponible en plataformas digitales.

El lanzamiento llega tres meses después de “En Vol”, el tema que en julio marcó el regreso de la banda tras su debut de 2025, Earth-Sized Worlds, y que ya apuntaba a que vendría más música. Laputa confirma esa promesa y, de paso, aclara algo que “En Vol” solo insinuaba: hacia dónde se dirige el sonido “Flowerkraut” de Mandrake Handshake en su segunda vuelta. El título elegido, por cierto, no es casual del todo: Laputa remite a la isla flotante de Los viajes de Gulliver (y, de rebote, a la película de Studio Ghibli que tomó prestado el nombre), una referencia a la deriva y el desapego del suelo que encaja con una banda que nunca ha ocultado su gusto por lo cósmico.

Un single partido en dos temperaturas

“The Tether / Modulo 5” no es un lanzamiento doble por capricho de tracklist: son dos movimientos de una misma pieza, con una lectura casi narrativa detrás. La banda ha construido el tema alrededor de una figura que ellos mismos llaman “la Mandrake”, suspendida entre dos estados de ánimo bien diferenciados: la primera mitad, más a la deriva y contemplativa; la segunda, mucho más física.

Es una impostura habitual del grupo (contar algo emocionalmente abstracto a través de una lógica casi de manual científico) y aquí lo llevan al terreno explícito: DIY Magazine recoge que la banda describe el segundo movimiento como «tres minutos de aceleración, combustión e irracionalidad gloriosa». Según recoge Dork, la primera mitad sitúa a esa misma figura atrapada en un enamoramiento obsesivo del que no puede desengancharse, antes de que la segunda mitad rompa esa tensión con la explosión de movimiento que ya apunta el título.

El tema nació el verano pasado en un campamento de composición junto a Ruairi Richman, de Lemonade Shoelace, y está producido por Dom Kirtley y Row Janjuah, la misma dupla detrás de “En Vol”. Kirtley, además de productor habitual de la banda, es miembro de Talk Show; Janjuah, por su parte, es guitarrista y voz principal de Mandrake Handshake. Es la continuidad de equipo, más que la novedad, lo que sugiere que Laputa no busca reinventar el proyecto sino profundizar en el terreno que “En Vol” ya había abierto.

Ese terreno sigue siendo el que la banda bautizó como “Flowerkraut”: una mezcla de krautrock, avant-pop y psicodelia que en Earth-Sized Worlds convivía con samba brasileña y electrónica reluciente. Con una formación que puede oscilar entre siete y diez músicos (actualmente nueve, con Trinity Oksana en la voz principal junto a Janjuah, y hueco para saxofón, flauta, sintetizador modular y percusión), Mandrake Handshake nunca ha sido un grupo que se explique con una sola etiqueta, y por ahora nada en “The Tether / Modulo 5” indica que Laputa vaya a cambiar eso: si acaso, lo confirma con más convicción todavía. Por el momento no hay tracklist confirmado del disco, así que queda por ver cuántos movimientos más tendrá esta historia antes de enero.

Antes del disco, gira europea

Antes de que Laputa vea la luz, Mandrake Handshake tienen fechas confirmadas: cuatro conciertos en Francia este noviembre (Riorges, Lyon, París y Rouen), su primera incursión en el país, además de su paso por el Misty Fields Festival este otoño. El grupo ha anunciado que a las fechas francesas les seguirá una tanda de conciertos en Reino Unido, aunque todavía sin ciudades ni fechas confirmadas. Para un colectivo que puede llegar a subirse al escenario con diez personas (incluida una encargada exclusivamente de la pandereta), cada gira es también una cuestión logística, y no sería extraño que el calendario completo de 2027 se anuncie en paralelo al disco.

Mandrake Handshake: del Space Beach al krautrock que grita

Mandrake Handshake se dieron a conocer con Earth-Sized Worlds (2025), un debut que giraba en torno a un concepto tan simple como extraño (Space Beach) y que CrazyMinds ya definió en su día como un disco que hace mucho más que la mayoría de los grupos de su generación: mientras muchos se conforman con sonar reconocibles, ellos construyeron una identidad propia de la nada, el “Flowerkraut”, capaz de convivir en un mismo tema con Kosmische Krautrock, art-pop y samba tropical.

Tras el disco llegaron meses sin apenas actividad, hasta que “En Vol” rompió el silencio en julio: el primer tema nuevo desde el debut, y la primera señal pública de que había un segundo álbum en marcha. Aquel single funcionó como bisagra (ni la continuación de Earth-Sized Worlds ni todavía Laputa) y ahora, con la fecha de enero ya sobre la mesa, queda claro que el papel de “En Vol” era ese exactamente: anunciar sin anunciar todavía.

▶ “Laputa” — Mandrake Handshake | 29 de enero de 2027 | Tip Top Recordings

¿Qué esperáis de la continuación de Earth-Sized Worlds: más Flowerkraut puro o un giro hacia algo más oscuro?

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