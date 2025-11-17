Mandy, Indiana desata su grito más visceral con «Urgh», un segundo álbum que promete catarsis y confrontación

La banda anglo-francesa Mandy, Indiana acaba de anunciar su esperado segundo disco, Urgh, que verá la luz el próximo 6 de febrero de 2026 bajo el sello Sacred Bones. Tras el impacto de su debut I’ve Seen a Way en 2023, el cuarteto formado por Valentine Caulfield, Scott Fair, Simon Catling y Alex Macdougall regresa con un trabajo que, según adelantan, llevará su propuesta noise-rock y experimental a un terreno aún más crudo y emocional.

El primer adelanto, Magazine, no es solo una canción: es un manifiesto de rabia y supervivencia. En palabras de Caulfield, el tema nace de su experiencia personal tras una agresión sexual y se convierte en un canal de furia y búsqueda de justicia. Musicalmente, la pieza combina sintetizadores abrasivos, estructuras post-punk y la intensidad de su voz en francés, consolidando la identidad única del grupo. La producción corre a cargo de Fair junto a Daniel Fox de Gilla Band, aportando un sonido áspero y envolvente que se gestó en un estudio aislado en Leeds y se terminó de pulir entre Berlín y Manchester.

El álbum incluirá colaboraciones como la del rapero Billy Woods en Sicko! y promete un recorrido por paisajes sonoros que van desde la brutalidad industrial hasta momentos de extraña luminosidad. Además, la banda ya ha confirmado una gira europea para primavera de 2026, con paradas en Londres, París, Berlín y Rotterdam, entre otras ciudades. Todo apunta a que Urgh será un paso decisivo en la consolidación de Mandy, Indiana como una de las propuestas más desafiantes y necesarias de la escena experimental contemporánea.

Tracklist de Mandy, Indiana – Urgh

01 Sevastopol

02 Magazine

03 Try Saving

04 Dodecahedron

05 A Brighter Tomorrow

06 Life Hex

07 Ist Halt So

08 Sicko! [ft. billy woods]

09 Cursive

10 I’ll Ask Her

Mandy, Indiana: una trayectoria marcada por la experimentación y el riesgo

Formados en Manchester en 2018, Mandy, Indiana surgieron como una anomalía dentro del panorama post-punk británico. Con Caulfield aportando letras y voz en francés, y Fair al frente de guitarras y producción, el grupo pronto se diferenció por su capacidad de fusionar noise-rock, industrial y electrónica con un enfoque visceral. Su nombre, inspirado en la ciudad estadounidense Gary, Indiana, refleja esa mezcla de azar y estética que caracteriza su propuesta. Tras varios singles iniciales como Berlin y Nike of Samothrace en 2020, el grupo empezó a llamar la atención en circuitos alternativos gracias a su intensidad en directo y a un sonido que desafiaba etiquetas.

El verdadero salto llegó con el EP … en 2021 y, sobre todo, con su debut I’ve Seen A Way en 2023, grabado en espacios tan insólitos como una cueva y un cripta en el West Country. El disco recibió elogios de medios como Pitchfork y The New York Times, que destacaron su capacidad para convertir el caos en arte y para redefinir los límites del post-industrial contemporáneo. Con temas como Pinking Shears o Drag [Crashed], el álbum consolidó su reputación como una de las propuestas más innovadoras de la escena. Ahora, con Urgh, la banda se enfrenta al reto de superar ese debut y lo hace desde un lugar de mayor madurez, con todos los miembros implicados en la composición y con experiencias personales de dolor y resistencia que se reflejan en cada nota.

