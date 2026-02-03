Mandy, Indiana y billy woods unen fuerzas en “Sicko!”, un nuevo adelanto de «Urgh»

Los anglo-franceses Mandy, Indiana publican “Sicko!”, un nuevo single en el que colaboran con el rapero neoyorquino billy woods. El tema, que anticipa su inminente álbum Urgh —a la venta este viernes a través de Sacred Bones—, llega acompañado de un vídeo construido a partir de piezas breves creadas por distintos cineastas, todas orbitando en torno a la idea de la enfermedad. La colaboración entre Mandy, Indiana y woods aporta una dimensión inesperada a la banda, que continúa expandiendo su particular mezcla de noise, electrónica industrial y post‑punk.

Un diálogo entre escenas que rara vez se cruzan

“Sicko!” funciona como un punto de encuentro entre dos universos que, aunque comparten sensibilidad experimental, no suelen dialogar de forma tan directa. Mandy, Indiana llevan años explorando un sonido abrasivo y distópico, algo que ya perfilaban en su debut i’ve seen a way y que ahora profundizan en Urgh. Por su parte, billy woods —figura clave del rap independiente estadounidense y cofundador del sello Backwoodz— aporta su voz grave y expresiva, reconocida por medios como Stereogum y The Line of Best Fit por su capacidad para tensar el lenguaje y abrir grietas narrativas dentro del hip hop contemporáneo.

El vídeo del single, según explicó la banda en un comunicado recogido por Pitchfork, asume la lógica fragmentaria del consumo cultural en redes sociales. En lugar de resistirse a ese formato, Mandy, Indiana lo integran en su propuesta estética, reforzando la sensación de colapso sensorial que atraviesa su música. La presencia de woods no suaviza el impacto: lo intensifica, añadiendo un contrapunto lírico que encaja con la atmósfera opresiva del grupo.

Con “Sicko!”, Mandy, Indiana continúan posicionándose como una de las formaciones más inquietas de la escena experimental europea, capaces de tender puentes inesperados sin perder identidad. La colaboración con billy woods no es un gesto de eclecticismo, sino una extensión natural de su búsqueda.

Mandy, Indiana: del underground a la vanguardia experimental europea

Desde su aparición a finales de la década pasada, Mandy, Indiana han construido una identidad sonora difícil de encasillar. Su combinación de electrónica industrial, ritmos quebrados y guitarras abrasivas les situó rápidamente en el radar de medios como NME y Rolling Stone, que destacaron su capacidad para capturar un clima social tenso sin recurrir a fórmulas previsibles. Su primer largo, i’ve seen a way (2023), consolidó esa impresión: un disco áspero, político en su forma más abstracta, que exploraba la alienación contemporánea a través de texturas ruidistas y estructuras poco convencionales.

La banda —de raíces anglo‑francesas y con un enfoque marcadamente colaborativo— ha ido ampliando su paleta sonora sin renunciar a la intensidad que les caracteriza. En directo, su propuesta se vuelve aún más física, algo que les ha permitido conectar con públicos procedentes tanto del post‑punk como de la electrónica más radical. Con Urgh, su nuevo trabajo, Mandy, Indiana parecen decididos a profundizar en esa línea, incorporando voces externas que no diluyen su identidad, sino que la expanden.

La presencia de billy woods en “Sicko!” encaja en esta evolución. Woods, conocido por álbumes como Aethiopes o Maps junto a Kenny Segal, ha sido celebrado por su escritura críptica y su aproximación casi literaria al rap. Su colaboración con Mandy, Indiana no responde a una lógica de crossover comercial, sino a una afinidad estética: ambos comparten una mirada crítica, fragmentaria y profundamente contemporánea.

Si i’ve seen a way mostraba a una banda dispuesta a desafiar los límites del post‑punk, Urgh apunta a un territorio aún más amplio, donde la experimentación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para capturar el ruido —literal y metafórico— del presente.

