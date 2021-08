Måneskin contará con Iggy Pop para una nueva versión de su “I Wanna Be Your Slave”

Måneskin sigue de moda y ha conseguido que nada menos que una leyenda de la música como Iggy Pop colabore con ellos en una nueva versión de su tema I Wanna Be Your Slave.

La canción, que originalmente pertenece al segundo disco de la banda italiana titulado Teatro d’ira: Vol. I, se publicará este viernes 6 de agosto en plataformas de streaming.

Los seguidores de la banda italiana ya sospechaban que algo se estaba tramando entre ellos e Iggy Pop cuando compartieron en redes sociales un fragmento de una conversación a través de la plataforma Zoom. Hoy mismo lo han confirmado a través del siguiente tweet:

MÅNESKIN & IGGY POP – I WANNA BE YOUR SLAVE



OUT AUGUST 6th 12 AM CEST pic.twitter.com/LHQUeCiraA