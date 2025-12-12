Mani será despedido en la catedral de Manchester con un funeral público

El próximo 22 de diciembre, la Catedral de Manchester acogerá el funeral de Gary “Mani” Mounfield, bajista legendario de The Stone Roses y Primal Scream, fallecido el pasado 20 de noviembre a los 63 años. Su hermano Greg confirmó que murió “pacíficamente en su casa de Heaton Moor”, y lo describió como un “padre querido, esposo, amigo y compañero inolvidable”. La noticia ha provocado una ola de homenajes que han llegado desde todos los rincones de la música británica: Ian Brown, Shaun Ryder, Liam Gallagher, Noel Gallagher, Richard Ashcroft y Bobby Gillespie han recordado públicamente su figura, mientras que bandas como My Bloody Valentine y Primal Scream le dedicaron conciertos enteros.

El legado de Mani se mide en bajos hipnóticos que definieron el sonido de una generación. Temas como Elephant Stone, Made of Stone, She Bangs the Drums o Fools Gold no solo marcaron el ascenso de The Stone Roses, sino que encapsularon el espíritu del movimiento Madchester a finales de los 80. Su estilo, descrito por NME como “melódico y a la vez contundente”, convirtió al bajo en protagonista y no en acompañante. Tras la noticia de su muerte, artistas como Oasis y The Verve le rindieron homenaje en sus giras internacionales, subrayando la huella que dejó en el ADN del rock británico.

Más allá de la música, Mani era conocido por su carisma y sentido del humor. Los fans han compartido vídeos que muestran su personalidad desenfadada, y compañeros como Peter Hook (ex Joy Division y New Order) lo calificaron como “el mejor desde el punto de vista del bajo”. Su funeral será un momento de despedida colectivo, pero también la confirmación de que su figura seguirá viva en cada riff que marcó la historia del rock alternativo.

El viaje de Mani: de The Stone Roses a Primal Scream

La carrera de Gary “Mani” Mounfield es inseparable de la historia del rock británico. Se unió a The Stone Roses en 1987, justo antes de que la banda explotara con su debut homónimo The Stone Roses (1989), considerado por Rolling Stone y Pitchfork como uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos. Allí, su bajo se convirtió en el motor de himnos como I Wanna Be Adored y I Am the Resurrection, piezas que definieron el sonido Madchester al fusionar psicodelia, funk y rock con la energía de la cultura rave. El segundo disco, Second Coming (1994), mostró un giro hacia riffs más pesados y blues-rock, pero siempre con Mani como columna vertebral. Aunque la banda se disolvió en 1996, su impacto fue tan grande que el debut sigue apareciendo en listas de “mejores discos británicos” de medios como The Line of Best Fit y Consequence.

Ese mismo año, Mani se unió a Primal Scream, aportando su groove a discos como Vanishing Point (1997), XTRMNTR (2000) y Evil Heat (2002). Su llegada coincidió con la etapa más experimental de la banda, donde el rock se mezclaba con electrónica, dub y punk político. En XTRMNTR, por ejemplo, el bajo de Mani sostiene canciones como Swastika Eyes y Accelerator, que fueron alabadas por Stereogum como piezas radicales y visionarias. Durante casi dos décadas, Mani fue parte esencial de la evolución de Primal Scream, hasta que en 2011 se reincorporó a la reunión de The Stone Roses, participando en giras multitudinarias y en el lanzamiento del single All for One (2016). Su discografía conjunta refleja una versatilidad única: capaz de ser el pulso de un movimiento cultural y, al mismo tiempo, el motor de una banda que nunca dejó de reinventarse.

