Mani (The Stone Roses / Primal Scream) falleció por complicaciones respiratorias derivadas de un enfisema

El pasado 20 de noviembre, Gary “Mani” Mounfield, bajista legendario de The Stone Roses y Primal Scream, murió en su casa de Heaton Moor, Greater Manchester, a los 63 años. La familia confirmó que la causa fue un fallo respiratorio derivado de un enfisema que arrastraba desde hace años. Según el comunicado, Mani falleció “pacíficamente en su sueño”, sin necesidad de ser trasladado a un hospital. La policía local declaró que se trataba de una muerte “no sospechosa”, lo que aportó tranquilidad a los seguidores que esperaban detalles sobre su partida.

El funeral se celebrará el 22 de diciembre en la Catedral de Manchester, con una ceremonia pública a las 11:30 horas y un servicio privado posterior para familiares y amigos. Su hermano Greg lo describió como un “padre querido, esposo devoto y amigo leal”, subrayando que más allá de su papel en la música, Mani fue un hombre profundamente cercano a los suyos.

El enfisema, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, suele estar ligada a factores como el tabaquismo y la exposición prolongada a ambientes contaminados. En el caso de Mani, la dolencia fue progresiva y terminó debilitando su capacidad respiratoria hasta provocar el desenlace.

Más allá de la tristeza, la confirmación de la causa de su muerte ayuda a comprender el contexto de sus últimos años. Aunque seguía apareciendo en actos y conciertos puntuales, su salud ya era frágil. La escena musical británica lo despide como uno de los bajistas más influyentes de las últimas décadas, pero también como un hombre que luchó discretamente contra una enfermedad que finalmente se impuso.

Mani y el legado de un bajo que marcó dos generaciones

La carrera de Gary “Mani” Mounfield es inseparable de la historia de The Stone Roses. Se unió a la banda en 1987 y pronto se convirtió en pieza clave del sonido que catapultó al grupo como líderes del movimiento Madchester. Su bajo hipnótico y melódico fue el motor de The Stone Roses (1989), un debut que cambió las reglas del rock británico con himnos como I Wanna Be Adored, She Bangs the Drums y I Am the Resurrection. La crítica, desde Pitchfork hasta Rolling Stone, lo ha señalado como uno de los discos más influyentes de las últimas décadas. Mani también participó en Second Coming (1994), un álbum más oscuro y ambicioso que, aunque dividido en opiniones, mostró su versatilidad y capacidad para adaptarse a nuevas texturas sonoras.

Tras la disolución de The Stone Roses, Mani encontró un nuevo hogar en Primal Scream en 1996. Allí aportó su groove a discos como Vanishing Point (1997), XTRMNTR (2000) y Riot City Blues (2006), ampliando su paleta hacia el rock psicodélico, el punk y la electrónica. Su bajo se convirtió en el pegamento que mantenía cohesionada la experimentación de la banda liderada por Bobby Gillespie. Además, Mani exploró proyectos paralelos como Freebass, junto a Peter Hook de Joy Division/New Order y Andy Rourke de The Smiths, un supergrupo de bajistas que, aunque breve, dejó huella en la escena alternativa.

El regreso de The Stone Roses en 2012 lo devolvió al centro del escenario mundial, con giras multitudinarias y nuevos singles como All for One (2016). Aunque la banda volvió a separarse, Mani ya había consolidado su lugar como uno de los bajistas más influyentes de la historia del rock británico. Su discografía, repartida entre dos de las bandas más icónicas de las últimas cuatro décadas, es testimonio de un músico que supo reinventarse sin perder su esencia.

