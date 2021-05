Manic Street Preachers presentan su nuevo disco con “Orwellian”, primer adelanto

Manic Street Preachers regresan con su 14º álbum de estudio, The Ultra Vivid Lament, el 3 de septiembre de 2021 y han anunciado una gira para este otoño. Orwellian, el primer tema que se publica, es un clásico de Manic Street Preachers, que disecciona el mal uso de las palabras con una melodía glacial y en cascada.

Al respecto de la canción, afirman que “trata de la batalla por reclamar un significado, de la eliminación del contexto en el debate, de la sensación predominante de conflicto entre facciones impulsada por las plataformas digitales que conduce a un estado perpetuo de guerra cultural”.

Como muchas de las canciones del disco, fue escrita al piano por James Dean Bradfield. Musicalmente, tiene ecos de ABBA, de la majestuosidad de Alan Rankine tocando en los Associates y de It’s My Life de Talk Talk con un solo de guitarra de Lindsey Buckingham.

The Ultra Vivid Lament es tanto una reflexión como una reacción; un disco que mira aisladamente a través de una habitación desordenada, empañada por recuerdos a menudo dolorosos, para centrarse en una ventana abierta que enmarca una vista brillante de la tierra que se funde con el mar y el cielo infinito.

Además, se trata del primer álbum de Manic Street Preachers concebido inicialmente al piano en lugar de a la guitarra. Se grabó durante el invierno de 2020/21 en Gales, en Rockfield, en Monmouth, y en el estudio Door to the River, en Newport, con el colaborador de siempre Dave Eringa (The Who), antes de ser mezclado por David Wrench (Blossoms, Frank Ocean, Arlo Parks).

Disfruta de Orwellian, su primer adelanto: