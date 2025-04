Manic Street Preachers y Keith Cameron presentan «168 Songs Of Hatred And Failure»: La historia definitiva de una banda icónica

El trío galés Manic Street Preachers, formado por James Dean Bradfield, Nicky Wire y Sean Moore, ha anunciado 168 Songs Of Hatred And Failure: A History of Manic Street Preachers, un libro monumental escrito por el aclamado periodista Keith Cameron. Publicado por White Rabbit Books, este tomo promete ser la crónica definitiva de más de 40 años de una de las bandas más influyentes del rock británico. La fecha marcada en el calendario es el 11 de septiembre de 2025, y la expectación ya está en su punto álgido.

168 Songs Of Hatred And Failure no es solo una biografía de Manic Street Preachers: es un viaje profundo a través de las 168 canciones que han definido la carrera de los Manics, desde el crudo Suicide Alley (1988) hasta las reflexiones de su reciente Critical Thinking (2025). Basado en extensas entrevistas con la banda, Cameron teje una narrativa que explora la evolución musical y cultural de los galeses, conectando influencias tan eclécticas como Karl Marx, Kylie Minogue, The Clash y Nietzsche. Nicky Wire no escatima en elogios: “Nadie entiende nuestra estética como Keith Cameron. Este libro captura el humor, la miseria y la alienación cultural que nos define, en un momento en que escribir sobre música con profundidad es un arte en extinción”.

El libro estará disponible en tapa dura, libro electrónico y audio digital, pero los coleccionistas querrán hacerse con las ediciones especiales: una limitada firmada con estuche exclusivo y otra para tiendas de discos, con portada alternativa y grabados artísticos firmados por la banda y Cameron. Las preórdenes ya están abiertas, y los fans no deberían dormir en esto, especialmente con la banda actualmente arrasando en su gira británica promocionando Critical Thinking.

Cameron, fan declarado, confiesa que su admiración por los Manics creció al escribir el libro: “Espero que los lectores redescubran qué hace especial a esta banda y corran a escuchar esas 168 canciones”. Con un diseño visual que evoca la intensidad de Kevin Carter y la prosa de los héroes literarios de los Manics, 168 Songs Of Hatred And Failure no es solo un libro, es un testimonio de la resistencia y la genialidad de una banda que nunca se rindió.

Manic Street Preachers: Una odisea de punk, política y resiliencia

Formados en 1986 en Blackwood, Gales, Manic Street Preachers —James Dean Bradfield (voz, guitarra), Nicky Wire (bajo, letras), Sean Moore (batería) y, hasta 1995, Richey Edwards (guitarra, letras)— han forjado una carrera marcada por la ambición, la tragedia y la reinvención. Conocidos como los Manics, su mezcla de punk, glam y rock alternativo, junto a letras cargadas de política, filosofía y alienación cultural, los convirtió en íconos del movimiento Cool Cymru de los 90.

Su debut, Generation Terrorists (1992), prometía ser “el mejor álbum de rock de la historia” con hits como Motown Junk. Aunque no alcanzó los 16 millones de copias soñados, marcó su estilo provocador. La desaparición de Edwards en 1995, tras The Holy Bible (1994), un disco crudo y visceral, fue un punto de inflexión. Como trío, los Manics resurgieron con Everything Must Go (1996), su álbum más exitoso (103 semanas en listas británicas), impulsado por A Design for Life. En 1998, This Is My Truth Tell Me Yours les dio su primer número 1 en álbumes y sencillos con If You Tolerate This Your Children Will Be Next.

Con 15 álbumes de estudio, todos en el Top 15 del Reino Unido, los Manics han acumulado 240 semanas en las listas de álbumes y 179 en sencillos, con 34 Top 40 hits, incluyendo dos números 1. Desde Send Away The Tigers (2007), han mantenido un éxito constante, con The Ultra Vivid Lament (2021) como su primer número 1 en 23 años y Critical Thinking (2025) alcanzando el número 2. Su discografía incluye tres recopilatorios, seis EPs, 57 sencillos y 208 caras B, destacando su prolificidad y conexión con los fans.

A pesar de la tragedia, los Manics nunca se disolvieron, evolucionando desde provocadores punk a venerados estadistas del rock británico. Su legado combina furia, melancolía y una habilidad única para entrelazar referencias culturales dispares, desde Marx hasta Kylie Minogue.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.