Mannequin Pussy revela su nuevo álbum «I Got Heaven» y estrena el single «I Don’t Know You»

La banda de rock alternativo Mannequin Pussy ha anunciado su nuevo álbum I Got Heaven, que saldrá el 1 de marzo de 2023 bajo el sello Epitaph. El álbum es el cuarto de su carrera y el primero desde que lanzaran Patience en 2019.

El álbum se describe como un trabajo visceral y sorprendente para personas que no se conforman con lo establecido. La banda ha compartido su último single I Don’t Know You, una canción sobre tener un flechazo con alguien a quien se conoce de forma casual. El single viene acompañado de un vídeo en el que la banda toca en un granero rodeada de animales y fuegos artificiales.

Mannequin Pussy también ha anunciado un concierto especial e íntimo en el Windmill de Brixton el 15 de noviembre. Las entradas se pondrán a la venta el 20 de octubre. Además, la banda iniciará su gira por EE.UU. a principios de noviembre, con paradas en Los Ángeles, Arizona, Nuevo México, Texas, Georgia, Nueva York, Illinois y más, hasta terminar en Miami, Florida.

Mannequin Pussy es una banda formada en 2013 por Marisa Dabice (voz y guitarra), Thanasi Paul (guitarra), Colins Regisford (bajo) y Kaleen Reading (batería). Su sonido se caracteriza por su intensidad, su diversidad y su honestidad. Su nombre hace referencia a una expresión que significa “persona sin personalidad”.

Os dejamos con el tracklist de su próximo trabajo:

1. ‘I Got Heaven’

2. ‘Loud Bark’

3. ‘Nothing Like’

4. ‘I Don’t Know You’

5. ‘Sometimes’

6. ‘OK? OK! OK? OK!’

7. ‘Tell Me Softly’

8. ‘Of Her’

9. ‘Aching’

10. ‘Split Me Open’