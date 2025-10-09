María Zardoya se derrite en solitario: así suena «Melt», su nuevo universo como Not For Radio

María Zardoya, voz principal de la banda de indie pop The Marías, ha dado un paso adelante hacia la introspección musical con el anuncio de Melt, su primer álbum en solitario bajo el alias Not For Radio. El disco, que verá la luz el 10 de octubre a través de Atlantic Records, fue gestado en los bosques nevados del norte del estado de Nueva York, en el estudio Flying Cloud Recordings, junto a los productores Sam Evian y Luca Buccellati.

La artista puertorriqueña describe este proyecto como una exploración libre y experimental, alejada del sonido característico de The Marías. Según sus propias palabras, Melt nació “de la intención de hacer música por amor al experimento, lejos de casa, completamente en el momento”. El resultado es un álbum de diez canciones que se mueven entre el romanticismo gótico y las baladas psicodélicas, con atmósferas íntimas y vocales cálidas que recuerdan a Beach House. Aunque no se han publicado adelantos oficiales, en Instagram se han compartido fragmentos que apuntan a una producción envolvente y emocional.

El tracklist incluye títulos como Puddles, My Turn, Vueltas y Slip, y promete una narrativa sonora que transforma la decadencia del amor en belleza melódica. Este debut como Not For Radio no significa el fin de The Marías; Zardoya ha asegurado que la banda sigue activa y que este proyecto representa “otra flor en el jardín” de su identidad artística.

The Marías: una banda bilingüe que conquistó el indie desde Los Ángeles

Formada en 2016 en Los Ángeles, The Marías es una banda que ha sabido fusionar el indie pop con elementos de jazz, soul psicodélico y rock alternativo. Liderada por María Zardoya y el baterista Josh Conway, el grupo se caracteriza por sus interpretaciones en inglés y español, lo que les ha permitido conectar con audiencias diversas en Estados Unidos y Latinoamérica. Su primer EP, Superclean Vol. I, apareció en 2017, seguido por Superclean Vol. II en 2018, y marcó el inicio de una estética sonora envolvente y cinematográfica.

En 2021 lanzaron su primer álbum de estudio, Cinema, que fue nominado al Grammy. El disco incluyó el exitoso sencillo Hush, que alcanzó el número uno en la lista Billboard Adult Alternative Airplay. En 2022, la banda colaboró con Bad Bunny en Otro Atardecer, parte del álbum Un Verano Sin Ti, y más tarde con Cuco, Tainy y Young Miko en diversos proyectos. Su segundo álbum, Submarine, lanzado en mayo de 2024, consolidó su evolución sonora con temas como Run Your Mouth, Lejos de Ti y No One Noticed, este último logrando entrar en el Hot 100.

Con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify y una estética visual cuidada, The Marías se han convertido en referentes del indie bilingüe, capaces de mezclar melancolía, sensualidad y sofisticación en cada producción. La incursión solista de María Zardoya con Melt no solo amplía su paleta creativa, sino que refuerza el impacto de una banda que sigue marcando tendencia en la escena alternativa global.

