Guitarras, piano, batería, bajo, mandolina, sintetizador. Casi todo lo que suena en False Dogs lo toca Marika Hackman, que ha anunciado este miércoles 14 de octubre su nuevo disco y ha publicado “33”, la canción que lo abre. El álbum sale el 19 de febrero de 2027 en Chrysalis Records, el mismo sello que publicó Big Sigh hace casi tres años.

Es su quinto disco de canciones propias (sin contar Covers, el de versiones de 2020) y, según ella, el más suyo hasta la fecha: «Creo que es el primer disco en el que habito mi piel creativa de verdad, hasta los bordes». Lo empezó a montar a base de pruebas en su estudio del este de Londres y lo terminó en diez días en los Big Jelly Studios de Ramsgate, en la costa de Kent. Ese mar se cuela de fondo en algunas canciones.

Que vuelva a encargarse de casi todos los instrumentos no es una novedad (ya lo hizo en We Slept At Last y en Big Sigh, salvo cuerdas y vientos). A estas alturas es su firma, y probablemente la razón de que sus discos suenen tan poco a los de nadie más en su generación de cantautoras británicas.

Un coro infantil para cantar los 33

“33” recorre el camino que va de los 17 años a la treintena, y Hackman la resume como una canción sobre la nostalgia, el miedo a lo que viene y lo que se disfruta mientras tanto: «seguid empujando, merece la pena». Lleva un coro infantil, un recurso que en manos de otra sonaría a anuncio de Navidad y que ella usa para lo contrario, para recordar quién cantaba antes de saber lo que venía. El videoclip lo firma la productora JOFI Films.

La gira de presentación, la más grande que ha hecho en Reino Unido y Europa, arranca el 26 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres y termina el 17 de marzo en Estocolmo. España no está en el mapa. Tampoco sorprende: su última fecha anunciada aquí, en Mad Cool 2022, se cayó del cartel a última hora.

Fecha de lanzamiento de “False Dogs”

False Dogs sale el 19 de febrero de 2027 en Chrysalis Records, con reserva abierta en la tienda oficial de la artista.

Tracklist de “False Dogs”

“33”

“Close To Me”

“I’m Good”

“Handsome”

“The Blows”

“Be Surprised”

“Everything You Wanted”

“Ha_Happy”

“Half Painted Dog”

“Hello Sunshine”

“Lying Down”

“Crimson”

Marika Hackman, del susurro folk al ruido propio

Nacida en Hampshire en 1992, Hackman debutó en 2015 con We Slept At Last, un disco de folk casi susurrado que la colocó cerca de Laura Marling (con quien volvió a cruzarse diez años después, en una nueva versión de “Skin”). En 2017 subió el volumen con I’m Not Your Man, grabado con The Big Moon como banda, y en 2019 Any Human Friend la llevó a un pop de guitarras más directo y descarado. Tras el parón creativo que ella misma ha contado, Big Sigh (2024) fue su disco más difícil y ansioso, con cuerdas y vientos sobre arreglos tocados por ella. False Dogs parte de esa misma soledad de estudio, pero mirando hacia fuera: menos crisis y más balance de lo que queda por delante.

▶ “33” — Marika Hackman | 14 de octubre de 2026 | Chrysalis Records

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