Marilyn Manson acusado de abusos por Evan Rachel Wood

Marilyn Manson, el controvertido músico estadounidense de shock rock, ha sido acusado de abuso por Evan Rachel Wood, que fue pareja suya de 2007 a 2010. La actriz lo acusa de haberse puesto en contacto con ella cuando era adolescente y ganarse su confianza para luego abusar y acosarla sexualmente durante varios años.

Así lo ha manifestado en un posteo en su cuenta de instragram en la que deja clara estas acusaciones.

“Empezó a contactar conmigo cuando era una adolescente y abusó de mí de una manera horrible durante años. Me lavó el cerebro y me manipuló hasta volverme totalmente sumisa. Ya estoy harta de vivir con miedo a las represalias, a las calumnias o al chantaje. Estoy aquí para dejar al descubierto lo peligroso que es y a pedir que se boicotee a las empresas que lo han blanqueado antes de que arruine más vidas. Doy mi apoyo a las muchas víctimas que ya no van a permanecer calladas.“

La actriz, famosa por su participación en series como Westworld o True Blood, ya había explicado que habia estado en una relación abusiva y tóxica en el pasado,pero sin dar nombres, frente a un comité judicial en febrero de 2018. Ha sido ahora cuando ha revelado su nombre por primera vez.

Otras mujeres han mostrado su solidaridad con la actriz y han realizado acusaciones similares contra Brian Hugh Warner, verdadero nombre de Marilyn Manson.

Según esta declaración los abusos de Manson iban más allá de lo emocional, sino que apunta a abusos y amenazas físicas diciendo que la lanzó contra la pared y la amenazó con partirle la cara con un bate de beisbol, entre otras muchas cosas como grabar en secreto a personas con la intención de chantajearlos.

Esta otra mujer afirma que Manson actuaba creando una sensación de seguridad y de confortabilidad para luego obligarla a vivir bajo una serie de normas o reglas que, si rompía, la causarían muchos problemas.

Por el momento, según comenta NME, que ha intentado ponerse en contacto con el artista, este no se ha manifestado todavía, aunque ya negó este tipo de abusos frente al Comité de Salud Pública de California en 2019. Posteriormente lanzó un comunicado sobre el tema.

De todos modos, estas declaraciones de 2009 para Spin y que, cuyos representantes arguyeron como las típicas fanfarrias teatrales de una estrella del Shock Rock, dejan en bastante mal lugar una posible defensa del artista: “Tengo fantasías cada día en las que le reviento (a Wood) el cráneo con un mazo.”