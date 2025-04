MARINA anuncia “Princess of Power” y enciende la chispa con “Cuntissimo”

MARINA regresa con fuerza gracias al anuncio de su sexto álbum, Princess of Power, que llegará el 6 de junio de 2025 a través de Queenie Records/BMG. Este nuevo capítulo promete ser su trabajo más audaz, explorando el amor como un superpoder y celebrando el liderazgo femenino con una perspectiva liberadora. ¡Y qué mejor manera de abrir esta era que con el electrizante sencillo Cuntissimo, ya disponible en todas las plataformas!

Lanzado el 10 de abril, Cuntissimo es un himno electropop que destila empoderamiento y sensualidad sin filtros. MARINA lo describe como una carta de amor a la feminidad, inspirada en iconos como Salma Hayek, Elizabeth lucruri Taylor y Madonna, mujeres que viven sin disculpas. “A menudo, las mujeres sienten que su sexualidad está limitada por la mirada masculina”, reveló la artista a NME. En esta canción, ella reclama la autonomía con letras ingeniosas y melodías que nos invitan a brillar sin restricciones.

El video de Cuntissimo, estrenado el 11 de abril y dirigido por Olivia de Camps, es una explosión visual con mujeres vestidas en atuendos victorianos modernos que rompen cadenas y reclaman su espacio, encarnando el mensaje de liberación que MARINA defiende.

Este lanzamiento sigue a los exitosos sencillos Cupid’s Girl y Butterfly —este último con más de 15 millones de reproducciones globales—, consolidando la evolución de MARINA desde su último álbum, Ancient Dreams in a Modern Land (2021). Los fans ya pueden reservar Princess of Power en vinilo y CD, mientras la artista calienta motores para una temporada épica de festivales. El 11 de abril, debutó Cuntissimo en el Coachella Valley Music and Arts Festival, y su agenda incluye paradas en el World Pride Music Festival (6 de junio), Governors Ball (7 de junio), Bonnaroo (13 de junio), Lollapalooza (2 de agosto) y Osheaga (3 de agosto).

Con Princess of Power, MARINA no solo promete música, sino un movimiento que invita a abrazar el poder interior. Como ella misma dice, “el amor fortalece, no debilita”.

MARINA: Una trayectoria de reconvenciones con poder y poesía

MARINA, la carismática cantante y compositora galesa, ha forjado una brillante carrera que combina pop ingenioso, introspección y una estética única. Nacida como Marina Lambrini Diamandis el 10 de octubre de 1985, irrumpió en la escena en 2009 bajo el nombre Marina and the Diamonds, con “The Diamonds” refiriéndose a sus fans, no a una banda. Su debut, The Family Jewels (2010), un cóctel de indie pop y new wave, alcanzó el número 5 en las listas británicas y logró la certificación de oro, impulsado por sencillos como Hollywood y I Am Not a Robot.

En 2012, MARINA abrazó una ambiciosa reinvención con Electra Heart, un álbum conceptual que exploraba arquetipos femeninos y se convirtió en su primer número 1 en el Reino Unido, con éxitos como Primadonna y How to Be a Heartbreaker. Froot (2015) marcó un giro introspectivo, escrito íntegramente por ella, mientras que Love + Fear (2019) dividió su narrativa en dos mitades emocionales, mostrando su versatilidad. En 2021, Ancient Dreams in a Modern Land abordó temas sociales con un brillo psicodélico, consolidándola como una voz audaz.

Ahora, como artista independiente, MARINA prepara su sexto álbum, Princess of Power, que se lanzará el 6 de junio de 2025. Con sencillos como Cupid’s Girl, Butterfly y el empoderador Cuntissimo, promete una celebración del amor y la autonomía femenina. A lo largo de su carrera, ha mantenido una conexión única con sus fans, quienes han impulsado hits como Bubblegum Bitch a un estatus de culto, acumulando millones de reproducciones globales.

Su estilo, descrito como “vintage, cheerleader y cartoon” en sus inicios, ha evolucionado hacia una fusión de glamour setentero y futurismo, siempre desafiando normas. Con actuaciones en festivales como Coachella y Glastonbury, y una poesía que pronto verá la luz en su libro Eat the World (29 de octubre de 2024), MARINA sigue siendo un ícono de autenticidad y creatividad.

