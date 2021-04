Marina anuncia su quinto álbum, ‘Ancient Dreams In A Modern Land’

Marina Diamandis ha anunciado el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Ancient Dreams in a Modern Land. A su vez, ha compartido uno de los sencillos de este nuevo proyecto, llamado Purge The Poison.

Dentro de este nuevo álbum, Marina coproducido seis canciones de la mano del productor y compositor ganador del Grammy, John Flanigan. Este último ha trabajado con artistas como Dua Lipa, Carly Rae Jepsen y Hayley Kiyoko.

El álbum estará disponible aquí, en todas sus plataformas, el próximo 11 de junio.

Te dejamos abajo la lista de canciones de este nuevo álbum, además del videoclip del sencillo Purge The Poison

01. ‘Ancient Dreams In A Modern Land’

02. ‘Venus Fly Trap’

03. ‘Man’s World’

04. ‘Purge The Poison’

05. ‘Highly Emotional People’

06. ‘New America’

07. ‘Pandora’s Box’

08. ‘I Love You But I Love Me More’

09. ‘Flowers’

10. ‘Goodbye’